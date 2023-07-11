https://ria.ru/20230711/istrebiteli-1883626452.html

СМИ: распад правительства Нидерландов не повлияет на планы о поставках F-16

СМИ: распад правительства Нидерландов не повлияет на планы о поставках F-16 - РИА Новости, 11.07.2023

СМИ: распад правительства Нидерландов не повлияет на планы о поставках F-16

Распад нидерландского правительства не повлияет на планы страны относительно поставок истребителей F-16 Украине, который заключается в том, что отправка... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:36

2023-07-11T21:36

2023-07-11T21:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

нидерланды

марк рютте

сергей лавров

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840891138_517:301:2017:1145_1920x0_80_0_0_5e783d232304720cf31a42438f699b00.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Распад нидерландского правительства не повлияет на планы страны относительно поставок истребителей F-16 Украине, который заключается в том, что отправка самолетов будет возможна только после окончания подготовки украинских пилотов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Правительство Нидерландов распалось в минувшую пятницу вечером после итоговой встречи, посвященной решению проблемы миграционного кризиса в стране. Сообщалось, что правительственные партии смогли договориться о трудовой миграции и миграции высококвалифицированных специалистов, но сторонам не удалось достичь консенсуса по вопросу мер по сокращению притока соискателей убежища. После провала переговоров премьер-министр Марк Рютте объявил, что подает королю прошение об отставке своего правительства. "Внезапный крах нидерландского правительства на прошлой неделе не изменит планы страны по отправке истребителей F-16 на Украину после завершения подготовки пилотов", - говорится в материале агентства. Отмечается, что Нидерланды и Дания возглавляют усилия по подготовке украинских пилотов на F-16, а нидерландские власти уже рассматривают и обсуждают с союзниками возможные планы по развертыванию самолетов. Ранее в июне министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в преддверии встречи глав минобороны стран НАТО в Брюсселе заявляла, что поставка Украине истребителей F-16 по-прежнему не стоит на повестке дня. При этом ранее она отмечала, что Нидерланды вместе с Данией работают над тем, чтобы начать обучение украинских пилотов управлению F-16 этим летом. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230522/politika-1872887186.html

https://ria.ru/20230710/rutte-1883135290.html

украина

россия

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, нидерланды, марк рютте, сергей лавров, нато, f-16, дмитрий песков