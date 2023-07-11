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Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире - РИА Новости, 11.07.2023
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15:49 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/inflyatsiya-1883543127.html
Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире
Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире - РИА Новости, 11.07.2023
Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире
Инфляция в России остается умеренной - в годовом выражении не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире, заявил глава правительства... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:49
2023-07-11T15:49
россия
михаил мишустин
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России остается умеренной - в годовом выражении не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире, заявил глава правительства Михаил Мишустин. "Инфляция остается умеренной: с январе по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5%, это, кстати, один из самых низких показателей в мире", - сказал он на совещании по экономическим вопросам. Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 4,5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.
https://ria.ru/20230616/inflyatsiya-1878507245.html
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россия, михаил мишустин, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Россия, Михаил Мишустин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Мишустин назвал инфляцию в России одной из самых низких в мире

Мишустин: инфляция остается умеренной, не превышая в годовом выражении 3,5 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Инфляция в России остается умеренной - в годовом выражении не превышает 3,5%, что является одним из самых низких показателей в мире, заявил глава правительства Михаил Мишустин.
"Инфляция остается умеренной: с январе по начало июля она составила 2,9%, что существенно ниже прошлогодних значений. В годовом выражении не превышает 3,5%, это, кстати, один из самых низких показателей в мире", - сказал он на совещании по экономическим вопросам.
Согласно прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2023 года будет в диапазоне 4,5-6,5%. Минэкономразвития прогнозировало в апреле, что темпы роста цен в стране в декабре составят 5,3%.
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РоссияМихаил МишустинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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