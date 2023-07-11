https://ria.ru/20230711/gaz-1883521068.html
Пензенские власти держат на контроле газификацию домов участников СВО
Пензенские власти держат на контроле газификацию домов участников СВО - РИА Новости, 11.07.2023
Пензенские власти держат на контроле газификацию домов участников СВО
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил взять под особый контроль процесс газификации домов участников специальной военной операции, сообщило... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T14:24
2023-07-11T14:24
2023-07-11T14:24
пензенская область
олег мельниченко
газпром
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ПЕНЗА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил взять под особый контроль процесс газификации домов участников специальной военной операции, сообщило правительство региона. "Прошу обратить внимание на качество отработки обращений, которые поступают от жителей с запросом на газификацию. Те меры помощи, которые у нас предусмотрены, должны реализовываться в полном объеме... Мы принимали решение о том, чтобы дома участников СВО, которые расположены в сельской местности, должны быть включены в программу догазификации во внеочередном порядке. Эти моменты нужно держать на особом контроле", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба регионального правительства. Уточняется, что через портал Единого оператора газификации РФ от жителей Пензенской области поступило 7867 заявлений, уже заключены 6554 договора, по 63% из них уже выполнено подключение домовладений к газу. По темпам реализации программы догазификации регион занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ. "Темп взят хороший. Нужно делать все, чтобы Пензенская область находилась в числе лучших регионов страны по работе по догазификации. Это в интересах наших граждан, живущих на селе. Вы даже не представляете, каким облегчением для них является подача газа, это совершенно другое качество жизни", - сказал Мельниченко на заседании областного правительства. В пресс-службе отметили, что до 15 июля по запросу "Газпрома" запланировано выяснить так называемый "потенциал догазификации" - провести дополнительную инвентаризацию, чтобы выявить все домовладения, нуждающиеся в использовании природного газа для бытовых нужд. В правительстве пояснили, что в регионе предусмотрены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде возмещения из областного бюджета 100% от сметы расходов на газификацию в размере до 100 тысяч рублей, в 2022 году эту помощь получили 72 жителя на общую сумму более 7,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230705/sotrudnichestvo-1882432772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег мельниченко, газпром
Пензенская область, Олег Мельниченко, Газпром
ПЕНЗА, 11 июл - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил взять под особый контроль процесс газификации домов участников специальной военной операции, сообщило правительство региона.
"Прошу обратить внимание на качество отработки обращений, которые поступают от жителей с запросом на газификацию. Те меры помощи, которые у нас предусмотрены, должны реализовываться в полном объеме... Мы принимали решение о том, чтобы дома участников СВО, которые расположены в сельской местности, должны быть включены в программу догазификации во внеочередном порядке. Эти моменты нужно держать на особом контроле", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба регионального правительства.
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Уточняется, что через портал Единого оператора газификации РФ
от жителей Пензенской области поступило 7867 заявлений, уже заключены 6554 договора, по 63% из них уже выполнено подключение домовладений к газу. По темпам реализации программы догазификации регион занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ.
"Темп взят хороший. Нужно делать все, чтобы Пензенская область находилась в числе лучших регионов страны по работе по догазификации. Это в интересах наших граждан, живущих на селе. Вы даже не представляете, каким облегчением для них является подача газа, это совершенно другое качество жизни", - сказал Мельниченко на заседании областного правительства.
В пресс-службе отметили, что до 15 июля по запросу "Газпрома
" запланировано выяснить так называемый "потенциал догазификации" - провести дополнительную инвентаризацию, чтобы выявить все домовладения, нуждающиеся в использовании природного газа для бытовых нужд.
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В правительстве пояснили, что в регионе предусмотрены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде возмещения из областного бюджета 100% от сметы расходов на газификацию в размере до 100 тысяч рублей, в 2022 году эту помощь получили 72 жителя на общую сумму более 7,5 миллиона рублей.