https://ria.ru/20230711/festival-1883469715.html

Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России"

Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России" - РИА Новости, 11.07.2023

Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России"

Тамбовская область представляет на Национальном фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве на Манежной площади с 7 по 16 июля продукцию ведущих... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:50

2023-07-11T11:50

2023-07-11T11:50

тамбовская область

максим егоров

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тамбовская область представляет на Национальном фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве на Манежной площади с 7 по 16 июля продукцию ведущих тамбовских производители продуктов питания, сообщает пресс-служба облправительства. Тамбовская область принимает участие в фестивале во второй раз и представляет продуктовые бренды, отмеченные в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020 и 2021 годах. Всего за два года наш регион представил на конкурсе семь брендов, в том числе "Тамбовский мед", "Тамбовская картошка", "Тамбовский томат", "Мичуринские яблоки". "Благоприятная экология, современные технологии, плодородный чернозем и любовь, с которой работают тамбовчане, - это слагаемые качества нашей продукции. По производству мяса Тамбовщина входит в тройку российских лидеров. По продукции растениеводства тоже занимает ведущие позиции. Наш продовольственный потенциал с каждым годом увеличивается. Тамбовские продукты осваивают столичный рынок, - это важный этап масштабной программы продвижения региональных брендов", - сказал глава области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба. Фестиваль организован Минсельхозом России совместно с правительством Москвы. Он является новым этапом программы продвижения региональных брендов продуктов питания. В этом году в фестивале принимают участие более 300 региональных производителей продуктов питания из 70 регионов России. Посетители могут продегустировать и купить мясную и рыбную продукцию, сыры, выпечку, овощи, фрукты российских производителей, а также блюда, приготовленные по старинным рецептам. Кроме того, гостей ждет насыщенная мультикультурная программа - мастер-классы и выступления артистов со всех уголков России.

https://ria.ru/20230623/deti-1880001294.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

максим егоров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)