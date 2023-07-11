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Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России" - РИА Новости, 11.07.2023
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Тамбовская область
 
11:50 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/festival-1883469715.html
Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России"
Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России" - РИА Новости, 11.07.2023
Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России"
Тамбовская область представляет на Национальном фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве на Манежной площади с 7 по 16 июля продукцию ведущих... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:50
2023-07-11T11:50
тамбовская область
максим егоров
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тамбовская область представляет на Национальном фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве на Манежной площади с 7 по 16 июля продукцию ведущих тамбовских производители продуктов питания, сообщает пресс-служба облправительства. Тамбовская область принимает участие в фестивале во второй раз и представляет продуктовые бренды, отмеченные в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020 и 2021 годах. Всего за два года наш регион представил на конкурсе семь брендов, в том числе "Тамбовский мед", "Тамбовская картошка", "Тамбовский томат", "Мичуринские яблоки". "Благоприятная экология, современные технологии, плодородный чернозем и любовь, с которой работают тамбовчане, - это слагаемые качества нашей продукции. По производству мяса Тамбовщина входит в тройку российских лидеров. По продукции растениеводства тоже занимает ведущие позиции. Наш продовольственный потенциал с каждым годом увеличивается. Тамбовские продукты осваивают столичный рынок, - это важный этап масштабной программы продвижения региональных брендов", - сказал глава области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба. Фестиваль организован Минсельхозом России совместно с правительством Москвы. Он является новым этапом программы продвижения региональных брендов продуктов питания. В этом году в фестивале принимают участие более 300 региональных производителей продуктов питания из 70 регионов России. Посетители могут продегустировать и купить мясную и рыбную продукцию, сыры, выпечку, овощи, фрукты российских производителей, а также блюда, приготовленные по старинным рецептам. Кроме того, гостей ждет насыщенная мультикультурная программа - мастер-классы и выступления артистов со всех уголков России.
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максим егоров, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Тамбовская область, Максим Егоров, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)

Тамбовская область демонстрирует лучшие бренды на фестивале "Вкусы России"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Тамбовской области Максим Егоров
Глава Тамбовской области Максим Егоров - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Тамбовской области Максим Егоров
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Тамбовская область представляет на Национальном фестивале "Вкусы России", который проходит в Москве на Манежной площади с 7 по 16 июля продукцию ведущих тамбовских производители продуктов питания, сообщает пресс-служба облправительства.
Тамбовская область принимает участие в фестивале во второй раз и представляет продуктовые бренды, отмеченные в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания "Вкусы России", который проводился в 2020 и 2021 годах. Всего за два года наш регион представил на конкурсе семь брендов, в том числе "Тамбовский мед", "Тамбовская картошка", "Тамбовский томат", "Мичуринские яблоки".
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"Благоприятная экология, современные технологии, плодородный чернозем и любовь, с которой работают тамбовчане, - это слагаемые качества нашей продукции. По производству мяса Тамбовщина входит в тройку российских лидеров. По продукции растениеводства тоже занимает ведущие позиции. Наш продовольственный потенциал с каждым годом увеличивается. Тамбовские продукты осваивают столичный рынок, - это важный этап масштабной программы продвижения региональных брендов", - сказал глава области Максим Егоров, слова которого приводит пресс-служба.
Фестиваль организован Минсельхозом России совместно с правительством Москвы. Он является новым этапом программы продвижения региональных брендов продуктов питания.
В этом году в фестивале принимают участие более 300 региональных производителей продуктов питания из 70 регионов России. Посетители могут продегустировать и купить мясную и рыбную продукцию, сыры, выпечку, овощи, фрукты российских производителей, а также блюда, приготовленные по старинным рецептам.
Кроме того, гостей ждет насыщенная мультикультурная программа - мастер-классы и выступления артистов со всех уголков России.
 
Тамбовская областьМаксим ЕгоровМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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