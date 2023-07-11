https://ria.ru/20230711/eskalatsiya-1883468744.html

Шаги США ведут к эскалации конфликта на Украине, заявил российский дипломат

Шаги США ведут к эскалации конфликта на Украине, заявил российский дипломат - РИА Новости, 11.07.2023

Шаги США ведут к эскалации конфликта на Украине, заявил российский дипломат

Действия США ведут к эскалации конфликта на Украине, и судьба Европы их не интересует, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:45

2023-07-11T11:45

2023-07-11T11:45

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константин гаврилов

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Действия США ведут к эскалации конфликта на Украине, и судьба Европы их не интересует, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. По словам дипломата, действия США ведут к эскалации конфликта на Украине. "На предстоящем саммите НАТО, разумеется, немало будет сказано о "трансатлантическом единстве" и "решимости". Однако давайте посмотрим на факты: судьба европейцев США мало интересует", - сказал дипломат. Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230711/stsenariy-1883388494.html

сша

украина

европа

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в мире, сша, украина, нато, европа, константин гаврилов