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Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 11.07.2023
Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Украинские войска в 11.35 выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:57
2023-07-11T11:57
2023-07-11T11:57
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что в 11.25 было выпущено пять ракет из РСЗО по указанным районам города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по двум районам Донецка