https://ria.ru/20230711/donetsk-1883471533.html

Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку - РИА Новости, 11.07.2023

Украинские войска выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Донецку

Украинские войска в 11.35 выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили во вторник в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:57

2023-07-11T11:57

2023-07-11T11:57

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.35 выпустили еще четыре ракеты из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили во вторник в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 11:35 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 4 ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении представительства. Ранее сообщалось, что в 11.25 было выпущено пять ракет из РСЗО по указанным районам города. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины