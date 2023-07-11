https://ria.ru/20230711/devochka-1883456874.html

Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице

Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице - РИА Новости, 11.07.2023

Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице

Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:18

2023-07-11T11:18

2023-07-11T11:18

происшествия

ставрополь

ставропольский край

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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. Ранее ведомство сообщило, что проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочке в одной из больниц Ставрополя. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась. "По результатам проведенной проверки следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html

ставрополь

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ставрополь, ставропольский край