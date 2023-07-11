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Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице - РИА Новости, 11.07.2023
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
происшествия
ставрополь
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. Ранее ведомство сообщило, что проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочке в одной из больниц Ставрополя. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась. "По результатам проведенной проверки следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230710/koma-1883216059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице
СК завел уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в одной из больниц Ставрополя