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Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице - РИА Новости, 11.07.2023
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11:18 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/devochka-1883456874.html
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице - РИА Новости, 11.07.2023
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице
Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
происшествия
ставрополь
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте. Ранее ведомство сообщило, что проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочке в одной из больниц Ставрополя. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась. "По результатам проведенной проверки следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.
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происшествия, ставрополь, ставропольский край
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край
Уголовное дело завели после смерти ребенка в ставропольской больнице

СК завел уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в одной из больниц Ставрополя

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело после смерти четырехлетней девочки в больнице, сообщило СУСК РФ по региону на сайте.
Ранее ведомство сообщило, что проводит доследственную проверку по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи девочке в одной из больниц Ставрополя. По предварительным данным, 4-летняя девочка была госпитализирована в больницу с заболеванием, где спустя непродолжительное время скончалась.
«
"По результатам проведенной проверки следственным отделом по Промышленному району города Ставрополь возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.
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