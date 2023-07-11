https://ria.ru/20230711/delo-1883420845.html

В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве

В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве - РИА Новости, 11.07.2023

В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве

Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих взрослых детей... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T06:26

2023-07-11T06:26

2023-07-11T06:26

происшествия

красноярск

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих взрослых детей ради их имущества, сообщает региональный главк СК. По версии следствия, в апреле женщина попросила знакомого подыскать за вознаграждение исполнителя убийства своих 48-летних дочери и сына. Мужчина после этого обратился к правоохранителям - он под контролем полицейских организовал встречу с "исполнителем" убийства. Женщина пообещала 160 тысяч рублей за физическую расправу с детьми. Она предлагала в качестве вариантов инсценировку несчастного случая, убийство сыном своей сестры и его исчезновение. В начале мая "исполнитель" инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице об исполнении. Она передала ему 80 тысяч рублей и была задержана полицейскими. "В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих детей", - говорится в сообщении. Во время следствия 67-летняя женщина полностью признала вину.

https://ria.ru/20230710/proverka-1883408626.html

https://ria.ru/20230710/proisshestvie-1883390763.html

красноярск

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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)