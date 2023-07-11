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В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве - РИА Новости, 11.07.2023
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06:26 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/delo-1883420845.html
В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве
В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве - РИА Новости, 11.07.2023
В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве
Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих взрослых детей... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T06:26
2023-07-11T06:26
происшествия
красноярск
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих взрослых детей ради их имущества, сообщает региональный главк СК. По версии следствия, в апреле женщина попросила знакомого подыскать за вознаграждение исполнителя убийства своих 48-летних дочери и сына. Мужчина после этого обратился к правоохранителям - он под контролем полицейских организовал встречу с "исполнителем" убийства. Женщина пообещала 160 тысяч рублей за физическую расправу с детьми. Она предлагала в качестве вариантов инсценировку несчастного случая, убийство сыном своей сестры и его исчезновение. В начале мая "исполнитель" инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице об исполнении. Она передала ему 80 тысяч рублей и была задержана полицейскими. "В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих детей", - говорится в сообщении. Во время следствия 67-летняя женщина полностью признала вину.
https://ria.ru/20230710/proverka-1883408626.html
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красноярск
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происшествия, красноярск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске СК завершил расследование дела о планируемом убийстве

Красноярские следователи завершили расследование дела материй, готовившей убийство детей

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 июл – РИА Новости. Следователи в Красноярске завершили расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих взрослых детей ради их имущества, сообщает региональный главк СК.
По версии следствия, в апреле женщина попросила знакомого подыскать за вознаграждение исполнителя убийства своих 48-летних дочери и сына. Мужчина после этого обратился к правоохранителям - он под контролем полицейских организовал встречу с "исполнителем" убийства. Женщина пообещала 160 тысяч рублей за физическую расправу с детьми. Она предлагала в качестве вариантов инсценировку несчастного случая, убийство сыном своей сестры и его исчезновение.
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В начале мая "исполнитель" инсценировал убийство женщины и сообщил заказчице об исполнении. Она передала ему 80 тысяч рублей и была задержана полицейскими.
"В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в организации приготовления к убийству своих детей", - говорится в сообщении.
Во время следствия 67-летняя женщина полностью признала вину.
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ПроисшествияКрасноярскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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