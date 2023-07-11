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Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве" - РИА Новости, 11.07.2023
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Союзное государство
 
11:18 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/brend-1883456766.html
Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"
Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве" - РИА Новости, 11.07.2023
Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". "Мы, на самом деле, даже в полной мере не ожидали того стремления реальных производственников говорить о продукции Союзного государства. Мы будем это поддерживать", - сказал Мезенцев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на выставке "Иннопром-2023", проходящей в Екатеринбурге. "Сегодня мы обратились в адрес Дениса Валентиновича Мантурова и Петра Александровича Пархомчика (вице-премьеры РФ и Белоруссии – ред.) – мы ждем заявок на проекты и программы Союзного государства, как вписанные в единую работу по обеспечению совместной конкурентоспособности и технологического суверенитета", - добавил госсекретарь СГ.
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россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев

Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"

© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : пресс-служба Постоянного Комитета Союзного государства
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве".
"Мы, на самом деле, даже в полной мере не ожидали того стремления реальных производственников говорить о продукции Союзного государства. Мы будем это поддерживать", - сказал Мезенцев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на выставке "Иннопром-2023", проходящей в Екатеринбурге.
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"Сегодня мы обратились в адрес Дениса Валентиновича Мантурова и Петра Александровича Пархомчика (вице-премьеры РФ и Белоруссии – ред.) – мы ждем заявок на проекты и программы Союзного государства, как вписанные в единую работу по обеспечению совместной конкурентоспособности и технологического суверенитета", - добавил госсекретарь СГ.
 
Союзное государствоРоссияБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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