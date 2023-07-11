https://ria.ru/20230711/brend-1883456766.html

Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"

Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве" - РИА Новости, 11.07.2023

Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"

Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:18

2023-07-11T11:18

2023-07-11T11:18

союзное государство

россия

белоруссия

дмитрий мезенцев

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". "Мы, на самом деле, даже в полной мере не ожидали того стремления реальных производственников говорить о продукции Союзного государства. Мы будем это поддерживать", - сказал Мезенцев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на выставке "Иннопром-2023", проходящей в Екатеринбурге. "Сегодня мы обратились в адрес Дениса Валентиновича Мантурова и Петра Александровича Пархомчика (вице-премьеры РФ и Белоруссии – ред.) – мы ждем заявок на проекты и программы Союзного государства, как вписанные в единую работу по обеспечению совместной конкурентоспособности и технологического суверенитета", - добавил госсекретарь СГ.

https://ria.ru/20230628/mezhregionkontakty-1880949941.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, дмитрий мезенцев