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Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"
Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве" - РИА Новости, 11.07.2023
Дмитрий Мезенцев поддержал идею бренда "Сделано в Союзном государстве"
Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
2023-07-11T11:18
союзное государство
россия
белоруссия
дмитрий мезенцев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев поддержал идею введения бренда "Сделано в Союзном государстве". "Мы, на самом деле, даже в полной мере не ожидали того стремления реальных производственников говорить о продукции Союзного государства. Мы будем это поддерживать", - сказал Мезенцев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста на выставке "Иннопром-2023", проходящей в Екатеринбурге. "Сегодня мы обратились в адрес Дениса Валентиновича Мантурова и Петра Александровича Пархомчика (вице-премьеры РФ и Белоруссии – ред.) – мы ждем заявок на проекты и программы Союзного государства, как вписанные в единую работу по обеспечению совместной конкурентоспособности и технологического суверенитета", - добавил госсекретарь СГ.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев