https://ria.ru/20230711/boepripasy-1883627078.html

Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб

Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб - РИА Новости, 11.07.2023

Трамп раскритиковал решение Вашингтона о поставках Киеву кассетных бомб

Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к еще большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну" считает... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T21:44

2023-07-11T21:44

2023-07-11T21:44

в мире

украина

россия

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Решение президента США Джо Байдена отправить Украине кассетные боеприпасы ведет к еще большему затягиванию Вашингтона в "третью мировую войну" считает экс-президент страны Дональд Трамп. "Джо Байдену не следует еще больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы, ему следует пытаться закончить войну и прекратить ужасающую смерть и разрушение, вызванные некомпетентной администрацией", - говорится в сообщении экс-президента. Трамп указал, что неразорвавшиеся кассетные снаряды, которые Штаты отправят Киеву, будут убивать и калечить самих же украинцев на десятилетия вперед. При этом, добавил он, аргумент Вашингтона о решении отправить данный тип вооружений из-за нехватки у Штатов других боеприпасов, лишь подтверждает необходимость срочной деэскалации конфликта на Украине. Трамп отметил, что Байден также распространяет секретную информацию, говоря о снижении запасов боеприпасов у самих Соединенных Штатов. "Это определенно означает, что нам не следует отправлять Украине последние запасы в том время, как наши собственные арсеналы… значительно снизились", - сообщил Трамп, подчеркнув, что политика Байдена по "бесконечной войне на Украине" сильно ослабила США. На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы. Согласно заявлениям американской стороны, Вашингтон получил от Киева письменные гарантии того, что тот сведет к минимуму риски применения данного типа боеприпасов для мирного населения, а также не будет использовать их при нанесении ударов по территории РФ. В понедельник в администрации США заявили, что также получили от Украины заверения в том, что та разминирует неразорвавшиеся кассетные боеприпасы по окончании боевых действий с РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230707/boepripasy-1882669850.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, нато, сергей лавров