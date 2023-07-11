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Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета - РИА Новости, 11.07.2023
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16:04 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/banki-1883549859.html
Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета
Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета - РИА Новости, 11.07.2023
Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета
С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:04
2023-07-11T16:04
псб (банк псб)
промсвязьбанк
петр фрадков
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально изменились, отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" в рамках XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023". "Раньше одной из ключевых функций банковского сообщества являлось обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, а теперь банки сами - источник привлечения капитала для промышленных предприятий", - сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ. В ходе мероприятия представители банковского сообщества, промышленных предприятий, институтов развития, научных и образовательных организаций, государственных структур обсудили цели и задачи технологического суверенитета и роль высокотехнологичного импорта и банков в его обеспечении. Еще одной важной темой стала консолидацию усилий с бизнесом при реализации инновационных проектов и интеграцию научной школы с промышленностью. "Наш путь — это экономика с опорой на собственный ресурс и кооперацию. И именно кооперация и тесное взаимодействие банков и промышленности — это источник финансовых ресурсов, необходимых для достижения актуальных целей импортозамещения и повышения технологического суверенитета", — подчеркнул Фрадков.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, иннопром
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Петр Фрадков, Иннопром

Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель ПСБ Петр Фрадков
Председатель ПСБ Петр Фрадков - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально изменились, отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" в рамках XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023".
"Раньше одной из ключевых функций банковского сообщества являлось обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, а теперь банки сами - источник привлечения капитала для промышленных предприятий", - сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ.
В ходе мероприятия представители банковского сообщества, промышленных предприятий, институтов развития, научных и образовательных организаций, государственных структур обсудили цели и задачи технологического суверенитета и роль высокотехнологичного импорта и банков в его обеспечении. Еще одной важной темой стала консолидацию усилий с бизнесом при реализации инновационных проектов и интеграцию научной школы с промышленностью.
"Наш путь — это экономика с опорой на собственный ресурс и кооперацию. И именно кооперация и тесное взаимодействие банков и промышленности — это источник финансовых ресурсов, необходимых для достижения актуальных целей импортозамещения и повышения технологического суверенитета", — подчеркнул Фрадков.
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ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкПетр ФрадковИннопром
 
 
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