https://ria.ru/20230711/banki-1883549859.html

Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета

Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета - РИА Новости, 11.07.2023

Глава ПСБ отметил роль банков в обеспечении технологического суверенитета

С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T16:04

2023-07-11T16:04

2023-07-11T16:04

псб (банк псб)

промсвязьбанк

петр фрадков

иннопром

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. С введением санкций задача обеспечения технологического суверенитета встала особенно актуально, и на этом фоне функциональные приоритеты банков кардинально изменились, отметил председатель ПСБ Петр Фрадков, выступая на деловом завтраке "Открытый разговор о российской промышленности: вызовы и приоритеты" в рамках XIII международной промышленной выставки "ИННОПРОМ-2023". "Раньше одной из ключевых функций банковского сообщества являлось обеспечение связи международного капитала и внутреннего с точки зрения привлечения средств, а теперь банки сами - источник привлечения капитала для промышленных предприятий", - сказал Фрадков, слова которого привели в пресс-службе ПСБ. В ходе мероприятия представители банковского сообщества, промышленных предприятий, институтов развития, научных и образовательных организаций, государственных структур обсудили цели и задачи технологического суверенитета и роль высокотехнологичного импорта и банков в его обеспечении. Еще одной важной темой стала консолидацию усилий с бизнесом при реализации инновационных проектов и интеграцию научной школы с промышленностью. "Наш путь — это экономика с опорой на собственный ресурс и кооперацию. И именно кооперация и тесное взаимодействие банков и промышленности — это источник финансовых ресурсов, необходимых для достижения актуальных целей импортозамещения и повышения технологического суверенитета", — подчеркнул Фрадков.

https://ria.ru/20230629/zhile-1881259825.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, петр фрадков, иннопром