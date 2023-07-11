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Китай не конкурент России в Африке, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2023
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15:22 11.07.2023 (обновлено: 15:33 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/afrika-1883535332.html
Китай не конкурент России в Африке, заявила Матвиенко
Китай не конкурент России в Африке, заявила Матвиенко - РИА Новости, 11.07.2023
Китай не конкурент России в Африке, заявила Матвиенко
Китай не конкурент России в Африке, Пекин и Москва дополняют друг друга в тех странах континента, где на это есть запрос, заявила во вторник председатель Совета РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:22
2023-07-11T15:33
китай
африка
россия
валентина матвиенко
в мире
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай не конкурент России в Африке, Пекин и Москва дополняют друг друга в тех странах континента, где на это есть запрос, заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Абсолютно уверенно говорю: нет, не конкурент. Напротив, Россия и Китай дополняют друг друга на африканском континенте в тех странах, где есть запрос на наше участие", - заявила Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости. Она отметила, что в настоящее время африканский континент является одним из мощных развивающихся регионов "с очень большим, пока не раскрытым потенциалом". "Строить многополярный мир без учета интересов Африки и без ее участия невозможно", - обратила внимание Матвиенко. Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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китай, африка, россия, валентина матвиенко, в мире, всекитайское собрание народных представителей
Китай, Африка, Россия, Валентина Матвиенко, В мире, Всекитайское собрание народных представителей
Китай не конкурент России в Африке, заявила Матвиенко

Председатель Совфеда Матвиенко заявила, что Россия и Китай дополняют друг друга в Африке

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай не конкурент России в Африке, Пекин и Москва дополняют друг друга в тех странах континента, где на это есть запрос, заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Абсолютно уверенно говорю: нет, не конкурент. Напротив, Россия и Китай дополняют друг друга на африканском континенте в тех странах, где есть запрос на наше участие", - заявила Матвиенко, отвечая на вопрос РИА Новости.
Она отметила, что в настоящее время африканский континент является одним из мощных развивающихся регионов "с очень большим, пока не раскрытым потенциалом". "Строить многополярный мир без учета интересов Африки и без ее участия невозможно", - обратила внимание Матвиенко.
Делегация Федерального собрания во главе с Матвиенко с 9 по 12 июля находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
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КитайАфрикаРоссияВалентина МатвиенкоВ миреВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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