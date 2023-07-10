https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html

Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены

Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены - РИА Новости, 10.07.2023

Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены

Грузино-украинские отношения оказались в остром кризисе. Педседатель грузинского парламента заявил, что власти Украины нечестно относятся к народу его страны "с РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:00

2023-07-10T08:01

америка

михаил саакашвили

грузия

украина

владимир зеленский

николас мадуро

нато

государственный департамент сша

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Грузино-украинские отношения оказались в остром кризисе. Педседатель грузинского парламента заявил, что власти Украины нечестно относятся к народу его страны "с того момента, когда приютили разыскиваемого преступника".Последние фотографии Михаила Саакашвили, о котором, собственно, речь, вызывают смешанные чувства. С одной стороны, он успел наделать столько отвратительных дел, что ему сейчас просто пришла ответочка от судьбы. Жернова Господни мелют медленно, но верно. С другой стороны — по-человечески, конечно, его жалко.На видео из клиники, где лечится заключенный Саакакшвили, перед нами просто ходячий скелет. Невозможно поверить, что это тот самый жовиальный толстячок с лоснящимися щечками и хитрыми глазками, который бодро скакал между Грузией, Украиной и США, жевал галстук, что-то болтал, что-то обещал, много шутил и хихикал.Удивительно, что все эти вожди-кочевники, выпестованные в американских институтах, так похожи друг на друга. Молодые, с хорошим знанием английского, одеваются по моде и все время шутят. Прям так и видишь, как заокеанские кураторы просматривают анкеты претендентов на престол и отбраковывают кандидатов без чувства юмора.Единственный, у кого оказалось с этим чувством плохо, это Навальный. Видно, что нам подбирали нордический типаж, эдакого Ивана Данко — Шварценеггера в "Красной жаре". Но вообще "ч. ю.", как пишут в брачных объявлениях, так же необходимо для вождей-кочевников, как и страстная нерассуждающая любовь к НАТО и Америке.Советский мальчик Мишико, на отлично учившийся в тбилисской школе и Киевском университете, пал жертвой как раз этой страстной любви. Еще в 90-е его принялись возить по разным институтам — сначала в Европе, потом в Америке , и неокрепшие мозги его не выдержали. Он прозрел. Он понял, что его страна, прекрасная Грузия, — это жалкое презренное захолустье, а весь смысл жизни сосредоточен в "сияющем граде на холме". И если надо с этой Грузией что-то сделать (например, превратить ее в американскую военную базу и втащить в НАТО), то он все сделает, как скажут, лишь бы потом навсегда оттуда уехать в прекрасную Америку, припасть там к живительным сосцам демократии и больше никогда от них не отрываться.Свою политическую карьеру будущий президент Грузии воспринимал как командировку в отсталую несамостоятельную страну, которую надо отформатировать под хотелки Вашингтона, а потом сдать дела старшим товарищам и отправиться за океан на отдых.Первое время все шло хорошо. Сааакащвили стал героем "революции роз", организованной американцами. О нем писали все западные СМИ, ему давали премии, его называли "второй Черчилль" (или это Зеленского так называли?). Их всех уже не упомнишь.Мишико изо всех сил старался понравиться народу. И действительно, впечатлительные девицы писали о нем фанфики и целовали его портреты. Казалось, что этот молодой артист зальет страну потоками американских долларов.Впрочем, с потоками не сложилось. Богатейшая республика СССР продолжала погружаться в нищету. Но Мишико не остановился и решил окончательно убить Грузию об Россию, отдав преступный приказ о нападении на мирный Цхинвал. В августе 2008-го Россия за три дня принудила Грузию к миру. Из сегодняшнего дня кажется, что Саакашвили напрасно бежал тогда из Тбилиси. Попадись он нашим, сел бы в тюрьму, а сейчас уже мог бы выйти по УДО. Небось, еще отъелся бы в неволе.Страсть к Америке снедала его по-прежнему, но взаимности он так и не обрел. Началась очередная командировка — теперь на Украину. Потом его опять перебросили в Грузию, хотя к тому времени против него там были уже готовы уголовные дела. Вероятно, ему пообещали, что народ выйдет за него на улицы, но нет: грузинский народ оказался гораздо умнее. Саакашвили оказался в тюрьме, ему предъявлены обвинения по самым разнообразным уголовным делам — от растраты госсредств на массажистов до соучастия в убийстве.А в любимой им Америке о нем давным-давно забыли. Так, проскочат время от времени новости от информагентств. Тон их холоден. Никто не бежит вытаскивать Мишико из тюрьмы, никто не приходит ему на помощь.Вспоминается в связи с этим история Хуана Гуайдо. Вы, наверное, уже не помните, но был в Венесуэле такой проамериканский деятель — тоже молодой, хорошо одевался, с чувством юмора все в порядке. Американцы какое-то время считали его президентом Венесуэлы — притом что страной правил Николас Мадуро.Гуайдо тоже возили по городам и странам, тетешкались с ним, делали интервью. А в декабре прошлого года Госдеп внезапно взял и объявил, что Гуайдо никто и звать его никак, а США с ним больше не дружат. Сейчас этот недопрезидент кочует по разным странам, только что его со скандалом прогнали из Колумбии, судьба его мрачна.Вожди-кочевники живут в быстро меняющейся информповестке и категорически не умеют рассчитывать свои действия вдолгую, хотя раньше это, вообще-то, было ключевым свойством нормального политика, тем более руководителя государства. А вдолгую они обречены проигрывать. У подведомственного народа, который они обманывали и обдирали, возникает к ним столько вопросов, что жизнь такого руководителя превращается в сущий ад.И как раз в этот момент, когда больше всего нужна их помощь, американские покровители куда-то вдруг сливаются. Ах, у них куча дел: им надо пестовать новые дарования, у них Met Gala на носу — времени нет, оставьте сообщение, мы вам обязательно перезвоним.А в это время западные СМИ быстренько перестраивают всю картину мира. И вот уже бывший молодой лидер, звезда и гордость демократии, второй Черчилль внезапно оказывается коррумпированным диктатором, ворюгой и кровопийцей. И те же самые журналисты, которые превозносили юного лидера, сообщают нам, что он на самом деле как не в себя ворует из бюджета, сажает любовниц на финансовые потоки, нарушает права человека и вообще ведет себя нехорошо.Судьба всех американских марионеток одинакова: их используют и выбрасывают. Хорошо, если удастся просто сбежать из страны, теряя тапки. Но и то потом замучают судебными исками, арестуют банковские счета, разорят, отберут все, что зарабатывалось непосильным трудом на ниве коррупции.Другим вообще прилетает пуля в висок, а потом историки долго спорят, кто исполнил бывшего руководителя: то ли ЦРУ, то ли их подрядчики. Но мертвому уже все равно. Так что Саакашвили, можно сказать, еще повезло. Ответ за свои преступления перед грузинским народом он держит в цивилизованной обстановке — вон его даже лечат в лучшей клинике.Характерно, что единственный, кто беспокоится о его судьбе сегодня, — это Владимир Зеленский, выславший грузинского посла за то, что ему не отдают Саакашвили. Зеленского можно понять. Они с Саакашвили похожи как две капли воды, соответственно, и траектории их судеб весьма схожи. Но разве мало в мире других таких вождей-кочевников?

https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html

https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html

https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html

https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html

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америка, михаил саакашвили, грузия, украина, владимир зеленский, николас мадуро, нато, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру), аналитика