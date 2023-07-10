https://ria.ru/20230710/zelenskiy-1883132133.html
Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены
Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены - РИА Новости, 10.07.2023
Зеркало для Зеленского: американские марионетки обречены
Грузино-украинские отношения оказались в остром кризисе. Педседатель грузинского парламента заявил, что власти Украины нечестно относятся к народу его страны "с РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:00
2023-07-10T08:00
2023-07-10T08:01
америка
михаил саакашвили
грузия
украина
владимир зеленский
николас мадуро
нато
государственный департамент сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882015503_0:0:3095:1741_1920x0_80_0_0_a0698c9c0c987559fd8138dbbda95472.jpg
Грузино-украинские отношения оказались в остром кризисе. Педседатель грузинского парламента заявил, что власти Украины нечестно относятся к народу его страны "с того момента, когда приютили разыскиваемого преступника".Последние фотографии Михаила Саакашвили, о котором, собственно, речь, вызывают смешанные чувства. С одной стороны, он успел наделать столько отвратительных дел, что ему сейчас просто пришла ответочка от судьбы. Жернова Господни мелют медленно, но верно. С другой стороны — по-человечески, конечно, его жалко.На видео из клиники, где лечится заключенный Саакакшвили, перед нами просто ходячий скелет. Невозможно поверить, что это тот самый жовиальный толстячок с лоснящимися щечками и хитрыми глазками, который бодро скакал между Грузией, Украиной и США, жевал галстук, что-то болтал, что-то обещал, много шутил и хихикал.Удивительно, что все эти вожди-кочевники, выпестованные в американских институтах, так похожи друг на друга. Молодые, с хорошим знанием английского, одеваются по моде и все время шутят. Прям так и видишь, как заокеанские кураторы просматривают анкеты претендентов на престол и отбраковывают кандидатов без чувства юмора.Единственный, у кого оказалось с этим чувством плохо, это Навальный. Видно, что нам подбирали нордический типаж, эдакого Ивана Данко — Шварценеггера в "Красной жаре". Но вообще "ч. ю.", как пишут в брачных объявлениях, так же необходимо для вождей-кочевников, как и страстная нерассуждающая любовь к НАТО и Америке.Советский мальчик Мишико, на отлично учившийся в тбилисской школе и Киевском университете, пал жертвой как раз этой страстной любви. Еще в 90-е его принялись возить по разным институтам — сначала в Европе, потом в Америке , и неокрепшие мозги его не выдержали. Он прозрел. Он понял, что его страна, прекрасная Грузия, — это жалкое презренное захолустье, а весь смысл жизни сосредоточен в "сияющем граде на холме". И если надо с этой Грузией что-то сделать (например, превратить ее в американскую военную базу и втащить в НАТО), то он все сделает, как скажут, лишь бы потом навсегда оттуда уехать в прекрасную Америку, припасть там к живительным сосцам демократии и больше никогда от них не отрываться.Свою политическую карьеру будущий президент Грузии воспринимал как командировку в отсталую несамостоятельную страну, которую надо отформатировать под хотелки Вашингтона, а потом сдать дела старшим товарищам и отправиться за океан на отдых.Первое время все шло хорошо. Сааакащвили стал героем "революции роз", организованной американцами. О нем писали все западные СМИ, ему давали премии, его называли "второй Черчилль" (или это Зеленского так называли?). Их всех уже не упомнишь.Мишико изо всех сил старался понравиться народу. И действительно, впечатлительные девицы писали о нем фанфики и целовали его портреты. Казалось, что этот молодой артист зальет страну потоками американских долларов.Впрочем, с потоками не сложилось. Богатейшая республика СССР продолжала погружаться в нищету. Но Мишико не остановился и решил окончательно убить Грузию об Россию, отдав преступный приказ о нападении на мирный Цхинвал. В августе 2008-го Россия за три дня принудила Грузию к миру. Из сегодняшнего дня кажется, что Саакашвили напрасно бежал тогда из Тбилиси. Попадись он нашим, сел бы в тюрьму, а сейчас уже мог бы выйти по УДО. Небось, еще отъелся бы в неволе.Страсть к Америке снедала его по-прежнему, но взаимности он так и не обрел. Началась очередная командировка — теперь на Украину. Потом его опять перебросили в Грузию, хотя к тому времени против него там были уже готовы уголовные дела. Вероятно, ему пообещали, что народ выйдет за него на улицы, но нет: грузинский народ оказался гораздо умнее. Саакашвили оказался в тюрьме, ему предъявлены обвинения по самым разнообразным уголовным делам — от растраты госсредств на массажистов до соучастия в убийстве.А в любимой им Америке о нем давным-давно забыли. Так, проскочат время от времени новости от информагентств. Тон их холоден. Никто не бежит вытаскивать Мишико из тюрьмы, никто не приходит ему на помощь.Вспоминается в связи с этим история Хуана Гуайдо. Вы, наверное, уже не помните, но был в Венесуэле такой проамериканский деятель — тоже молодой, хорошо одевался, с чувством юмора все в порядке. Американцы какое-то время считали его президентом Венесуэлы — притом что страной правил Николас Мадуро.Гуайдо тоже возили по городам и странам, тетешкались с ним, делали интервью. А в декабре прошлого года Госдеп внезапно взял и объявил, что Гуайдо никто и звать его никак, а США с ним больше не дружат. Сейчас этот недопрезидент кочует по разным странам, только что его со скандалом прогнали из Колумбии, судьба его мрачна.Вожди-кочевники живут в быстро меняющейся информповестке и категорически не умеют рассчитывать свои действия вдолгую, хотя раньше это, вообще-то, было ключевым свойством нормального политика, тем более руководителя государства. А вдолгую они обречены проигрывать. У подведомственного народа, который они обманывали и обдирали, возникает к ним столько вопросов, что жизнь такого руководителя превращается в сущий ад.И как раз в этот момент, когда больше всего нужна их помощь, американские покровители куда-то вдруг сливаются. Ах, у них куча дел: им надо пестовать новые дарования, у них Met Gala на носу — времени нет, оставьте сообщение, мы вам обязательно перезвоним.А в это время западные СМИ быстренько перестраивают всю картину мира. И вот уже бывший молодой лидер, звезда и гордость демократии, второй Черчилль внезапно оказывается коррумпированным диктатором, ворюгой и кровопийцей. И те же самые журналисты, которые превозносили юного лидера, сообщают нам, что он на самом деле как не в себя ворует из бюджета, сажает любовниц на финансовые потоки, нарушает права человека и вообще ведет себя нехорошо.Судьба всех американских марионеток одинакова: их используют и выбрасывают. Хорошо, если удастся просто сбежать из страны, теряя тапки. Но и то потом замучают судебными исками, арестуют банковские счета, разорят, отберут все, что зарабатывалось непосильным трудом на ниве коррупции.Другим вообще прилетает пуля в висок, а потом историки долго спорят, кто исполнил бывшего руководителя: то ли ЦРУ, то ли их подрядчики. Но мертвому уже все равно. Так что Саакашвили, можно сказать, еще повезло. Ответ за свои преступления перед грузинским народом он держит в цивилизованной обстановке — вон его даже лечат в лучшей клинике.Характерно, что единственный, кто беспокоится о его судьбе сегодня, — это Владимир Зеленский, выславший грузинского посла за то, что ему не отдают Саакашвили. Зеленского можно понять. Они с Саакашвили похожи как две капли воды, соответственно, и траектории их судеб весьма схожи. Но разве мало в мире других таких вождей-кочевников?
https://ria.ru/20230628/gruziya-1880780060.html
https://ria.ru/20230511/bezviz-1870904424.html
https://ria.ru/20230308/gruziya-1856623765.html
https://ria.ru/20230524/moldaviya-1873719442.html
америка
грузия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1882015503_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_2e349255237d8b385a26d1058ab7dbd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
америка, михаил саакашвили, грузия, украина, владимир зеленский, николас мадуро, нато, государственный департамент сша, центральное разведывательное управление (цру), аналитика
Америка, Михаил Саакашвили, Грузия, Украина, Владимир Зеленский, Николас Мадуро, НАТО, Государственный департамент США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Аналитика
Грузино-украинские отношения оказались в остром кризисе. Педседатель грузинского парламента заявил
, что власти Украины нечестно относятся к народу его страны "с того момента, когда приютили разыскиваемого преступника".
Последние фотографии Михаила Саакашвили
, о котором, собственно, речь, вызывают смешанные чувства. С одной стороны, он успел наделать столько отвратительных дел, что ему сейчас просто пришла ответочка от судьбы. Жернова Господни мелют медленно, но верно. С другой стороны — по-человечески, конечно, его жалко.
На видео из клиники, где лечится заключенный Саакакшвили, перед нами просто ходячий скелет. Невозможно поверить, что это тот самый жовиальный толстячок с лоснящимися щечками и хитрыми глазками, который бодро скакал между Грузией
, Украиной и США
, жевал галстук, что-то болтал, что-то обещал, много шутил и хихикал.
Удивительно, что все эти вожди-кочевники, выпестованные в американских институтах, так похожи друг на друга. Молодые, с хорошим знанием английского, одеваются по моде и все время шутят. Прям так и видишь, как заокеанские кураторы просматривают анкеты претендентов на престол и отбраковывают кандидатов без чувства юмора.
Грузия выбирает Россию и свое будущее
Единственный, у кого оказалось с этим чувством плохо, это Навальный. Видно, что нам подбирали нордический типаж, эдакого Ивана Данко — Шварценеггера в "Красной жаре". Но вообще "ч. ю.", как пишут в брачных объявлениях, так же необходимо для вождей-кочевников, как и страстная нерассуждающая любовь к НАТО
и Америке
.
Советский мальчик Мишико, на отлично учившийся в тбилисской школе и Киевском университете, пал жертвой как раз этой страстной любви. Еще в 90-е его принялись возить по разным институтам — сначала в Европе
, потом в Америке , и неокрепшие мозги его не выдержали. Он прозрел. Он понял, что его страна, прекрасная Грузия, — это жалкое презренное захолустье, а весь смысл жизни сосредоточен в "сияющем граде на холме". И если надо с этой Грузией что-то сделать (например, превратить ее в американскую военную базу и втащить в НАТО), то он все сделает, как скажут, лишь бы потом навсегда оттуда уехать в прекрасную Америку, припасть там к живительным сосцам демократии и больше никогда от них не отрываться.
Свою политическую карьеру будущий президент Грузии воспринимал как командировку в отсталую несамостоятельную страну, которую надо отформатировать под хотелки Вашингтона
, а потом сдать дела старшим товарищам и отправиться за океан на отдых.
Первое время все шло хорошо. Сааакащвили стал героем "революции роз", организованной американцами. О нем писали все западные СМИ, ему давали премии, его называли "второй Черчилль" (или это Зеленского
так называли?). Их всех уже не упомнишь.
Мишико изо всех сил старался понравиться народу. И действительно, впечатлительные девицы писали о нем фанфики и целовали его портреты. Казалось, что этот молодой артист зальет страну потоками американских долларов.
Страна выученных уроков: Грузия получила "безвиз"
Впрочем, с потоками не сложилось. Богатейшая республика СССР
продолжала погружаться в нищету. Но Мишико не остановился и решил окончательно убить Грузию об Россию
, отдав преступный приказ о нападении на мирный Цхинвал
. В августе 2008-го Россия за три дня принудила Грузию к миру. Из сегодняшнего дня кажется, что Саакашвили напрасно бежал тогда из Тбилиси
. Попадись он нашим, сел бы в тюрьму, а сейчас уже мог бы выйти по УДО. Небось, еще отъелся бы в неволе.
Страсть к Америке снедала его по-прежнему, но взаимности он так и не обрел. Началась очередная командировка — теперь на Украину. Потом его опять перебросили в Грузию, хотя к тому времени против него там были уже готовы уголовные дела. Вероятно, ему пообещали, что народ выйдет за него на улицы, но нет: грузинский народ оказался гораздо умнее. Саакашвили оказался в тюрьме, ему предъявлены обвинения по самым разнообразным уголовным делам — от растраты госсредств на массажистов до соучастия в убийстве.
А в любимой им Америке о нем давным-давно забыли. Так, проскочат время от времени новости от информагентств. Тон их холоден. Никто не бежит вытаскивать Мишико из тюрьмы, никто не приходит ему на помощь.
Вспоминается в связи с этим история Хуана Гуайдо. Вы, наверное, уже не помните, но был в Венесуэле
такой проамериканский деятель — тоже молодой, хорошо одевался, с чувством юмора все в порядке. Американцы какое-то время считали его президентом Венесуэлы — притом что страной правил Николас Мадуро
.
Гуайдо тоже возили по городам и странам, тетешкались с ним, делали интервью. А в декабре прошлого года Госдеп
внезапно взял и объявил, что Гуайдо никто и звать его никак, а США с ним больше не дружат. Сейчас этот недопрезидент кочует по разным странам, только что его со скандалом прогнали из Колумбии
, судьба его мрачна.
Грузия решила взять под контроль иноагентов и оказалась на грани катастрофы
Вожди-кочевники живут в быстро меняющейся информповестке и категорически не умеют рассчитывать свои действия вдолгую, хотя раньше это, вообще-то, было ключевым свойством нормального политика, тем более руководителя государства. А вдолгую они обречены проигрывать. У подведомственного народа, который они обманывали и обдирали, возникает к ним столько вопросов, что жизнь такого руководителя превращается в сущий ад.
И как раз в этот момент, когда больше всего нужна их помощь, американские покровители куда-то вдруг сливаются. Ах, у них куча дел: им надо пестовать новые дарования, у них Met Gala на носу — времени нет, оставьте сообщение, мы вам обязательно перезвоним.
А в это время западные СМИ быстренько перестраивают всю картину мира. И вот уже бывший молодой лидер, звезда и гордость демократии, второй Черчилль внезапно оказывается коррумпированным диктатором, ворюгой и кровопийцей. И те же самые журналисты, которые превозносили юного лидера, сообщают нам, что он на самом деле как не в себя ворует из бюджета, сажает любовниц на финансовые потоки, нарушает права человека и вообще ведет себя нехорошо.
Судьба всех американских марионеток одинакова: их используют и выбрасывают. Хорошо, если удастся просто сбежать из страны, теряя тапки. Но и то потом замучают судебными исками, арестуют банковские счета, разорят, отберут все, что зарабатывалось непосильным трудом на ниве коррупции.
Другим вообще прилетает пуля в висок, а потом историки долго спорят, кто исполнил бывшего руководителя: то ли ЦРУ
, то ли их подрядчики. Но мертвому уже все равно. Так что Саакашвили, можно сказать, еще повезло. Ответ за свои преступления перед грузинским народом он держит в цивилизованной обстановке — вон его даже лечат в лучшей клинике.
Характерно, что единственный, кто беспокоится о его судьбе сегодня, — это Владимир Зеленский, выславший грузинского посла за то, что ему не отдают Саакашвили. Зеленского можно понять. Они с Саакашвили похожи как две капли воды, соответственно, и траектории их судеб весьма схожи. Но разве мало в мире других таких вождей-кочевников?
Смертельный удар: Молдавия объявила о неминуемом аресте Путина