https://ria.ru/20230710/zdorove-1883254021.html

Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023

Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:02

2023-07-10T14:02

2023-07-10T14:54

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья смогли сделать чекап в парках на минувших выходных. Бригады врачей работали в 21 округе: в Балашихе, Ленинском, Коломне, Пушкино, Щелкове и других муниципалитетах. "За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции уже более трех тысяч. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. С результатами обследований жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг".

https://ria.ru/20230215/spid-1852209926.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)