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Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023
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Новости Подмосковья
 
14:02 10.07.2023 (обновлено: 14:54 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zdorove-1883254021.html
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:02
2023-07-10T14:54
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья смогли сделать чекап в парках на минувших выходных. Бригады врачей работали в 21 округе: в Балашихе, Ленинском, Коломне, Пушкино, Щелкове и других муниципалитетах. "За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции уже более трех тысяч. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. С результатами обследований жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкВрач-терапевт измеряет давление пациентке
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Жители Подмосковья смогли сделать чекап в парках на минувших выходных. Бригады врачей работали в 21 округе: в Балашихе, Ленинском, Коломне, Пушкино, Щелкове и других муниципалитетах.
"За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции уже более трех тысяч. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.
С результатами обследований жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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