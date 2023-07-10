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Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья - РИА Новости, 10.07.2023
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья
Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:02
2023-07-10T14:02
2023-07-10T14:54
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Более трех тысяч человек проверили свое здоровье в парках Московской области с начала лета, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Жители Подмосковья смогли сделать чекап в парках на минувших выходных. Бригады врачей работали в 21 округе: в Балашихе, Ленинском, Коломне, Пушкино, Щелкове и других муниципалитетах. "За прошедшие выходные свое здоровье в парках проверили более 400 человек, а с начала проведения акции уже более трех тысяч. Важно заботиться о себе и регулярно проходить профилактические осмотры. Своевременная диагностика позволяет выявить заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение", - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова. С результатами обследований жители смогут ознакомиться в личном кабинете пациента на региональном портале "Госуслуг".
https://ria.ru/20230215/spid-1852209926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)