https://ria.ru/20230710/zavod-1883266721.html
РЭЦ: компания-экспортер "Никатор" запустила под Калугой новый завод
РЭЦ: компания-экспортер "Никатор" запустила под Калугой новый завод - РИА Новости, 10.07.2023
РЭЦ: компания-экспортер "Никатор" запустила под Калугой новый завод
Компания "Никатор" запустила в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области новый завод по производству добавок для полимеров, говорится в сообщении... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:24
2023-07-10T14:24
2023-07-10T14:24
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883259184_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b72f8bad41c31f91915fb7522547047e.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Компания "Никатор" запустила в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области новый завод по производству добавок для полимеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ)."Компания "Никатор" запустила в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области завод по производству добавок для полимеров. Подмосковный производитель не только отправляет продукцию по всей России, но и экспортирует ее в Казахстан, Белоруссию и Узбекистан", - рассказали в РЭЦ. Там отметили, что изделия компании представлены на международной выставке "Иннопром" на стенде "Сделано в России", которая сегодня открылась в Екатеринбурге. Стенд организует Российский экспортный центр.В РЭЦ сообщили, что на новом заводе площадью 1,5 тысячи квадратных метров введена в эксплуатацию высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков мощностью до 60 тысяч тонн в год. "При их производстве используется почти полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 95%", - подчеркнули в сообщении."В августе 2023 года компания на другой своей площадке намерена запустить еще две линии - по выпуску функциональных добавок для пластиков и черных суперконцентратов. В итоге общие производственные мощности предприятия достигнут 100 тысяч тонн добавок в год", - добавили в РЭЦ.Российский рынок меловых наполнителей для пластиков, по оценкам "Никатор", на 70% состоит из зарубежной продукции, суперконцентратов красителей - примерно на 50%. "Основными поставщиками являются страны Азии. После выхода завода на полную мощность "Никатор" намерен снизить долю импорта до 15-20% по меловым наполнителям и до 35-40% по остальным суперконцентратам", - сообщили в РЭЦ.Там отметили, что меловые наполнители востребованы при производстве продукции из полиэтилена и полипропилена. "Их добавление позволяет снизить себестоимость готовой продукции, придать продукту необходимые свойства, например, усилить шумоизоляцию труб, а также ускорить разложение пластиков. Суперконцентраты используются при производстве различных пластиковых товаров - посуды, детских игрушек, пленок, пакетов, труб и других - для окрашивания и придания заданных свойств", - заключили в сообщении.
https://ria.ru/20230629/podderzhka-1881057518.html
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883259184_282:0:3011:2047_1920x0_80_0_0_d386109be7bcf8d96fdea113131855f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, калужская область
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Калужская область
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Компания "Никатор" запустила в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области новый завод по производству добавок для полимеров, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Компания "Никатор" запустила в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области завод по производству добавок для полимеров. Подмосковный производитель не только отправляет продукцию по всей России, но и экспортирует ее в Казахстан
, Белоруссию
и Узбекистан", - рассказали в РЭЦ. Там отметили, что изделия компании представлены на международной выставке "Иннопром" на стенде "Сделано в России", которая сегодня открылась в Екатеринбурге
. Стенд организует Российский экспортный центр.
В РЭЦ сообщили, что на новом заводе площадью 1,5 тысячи квадратных метров введена в эксплуатацию высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков мощностью до 60 тысяч тонн в год. "При их производстве используется почти полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 95%", - подчеркнули в сообщении.
"В августе 2023 года компания на другой своей площадке намерена запустить еще две линии - по выпуску функциональных добавок для пластиков и черных суперконцентратов. В итоге общие производственные мощности предприятия достигнут 100 тысяч тонн добавок в год", - добавили в РЭЦ.
РЭЦ поддержит участие экспортеров России в 27 зарубежных мероприятиях
Российский рынок меловых наполнителей для пластиков, по оценкам "Никатор", на 70% состоит из зарубежной продукции, суперконцентратов красителей - примерно на 50%. "Основными поставщиками являются страны Азии
. После выхода завода на полную мощность "Никатор" намерен снизить долю импорта до 15-20% по меловым наполнителям и до 35-40% по остальным суперконцентратам", - сообщили в РЭЦ.
Там отметили, что меловые наполнители востребованы при производстве продукции из полиэтилена и полипропилена. "Их добавление позволяет снизить себестоимость готовой продукции, придать продукту необходимые свойства, например, усилить шумоизоляцию труб, а также ускорить разложение пластиков. Суперконцентраты используются при производстве различных пластиковых товаров - посуды, детских игрушек, пленок, пакетов, труб и других - для окрашивания и придания заданных свойств", - заключили в сообщении.