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Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району - РИА Новости, 10.07.2023
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Надежные люди
 
13:46 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/zarabotok-1883248039.html
Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району
Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району - РИА Новости, 10.07.2023
Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району
Глава Дагестана Сергей Меликов призвал чиновников республики оказать подшефному Михайловскому району Запорожской области гуманитарную помощь в виде перечисления РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:46
2023-07-10T13:46
надежные люди
сергей меликов
евгений балицкий
каспийское море
запорожская область
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал чиновников республики оказать подшефному Михайловскому району Запорожской области гуманитарную помощь в виде перечисления однодневного заработка, сообщили в пресс-службе главы региона. "Сергей Меликов (на совещании) предложил чиновникам перечислить однодневный заработок для гуманитарной помощи подшефной территории – Михайловскому району Запорожской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера станет дополнительным источником финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры и гуманитарной помощи жителям подшефного района. "Мы должны помочь тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи", – сказал руководитель республики. Ранее Меликов сообщил, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом. В июне на полях Петербургского международного экономического форума Меликов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов. Дагестан намерен помочь Михайловскому району в решении проблем с водоснабжением, в восстановлении домов и социальных объектов. Также в республику на летний отдых прибыли несколько десятков детей из Михайловского района, три недели они проведут в оздоровительном лагере на берегу Каспийского моря.
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каспийское море
запорожская область
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сергей меликов, евгений балицкий, каспийское море, запорожская область
Надежные люди, Сергей Меликов, Евгений Балицкий, Каспийское море, Запорожская область
Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району

Дагестанским чиновникам предложили отдать однодневный заработок району Запорожской области

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFЗапорожская область
Запорожская область - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Запорожская область. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал чиновников республики оказать подшефному Михайловскому району Запорожской области гуманитарную помощь в виде перечисления однодневного заработка, сообщили в пресс-службе главы региона.
"Сергей Меликов (на совещании) предложил чиновникам перечислить однодневный заработок для гуманитарной помощи подшефной территории – Михайловскому району Запорожской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что эта мера станет дополнительным источником финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры и гуманитарной помощи жителям подшефного района.
"Мы должны помочь тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи", – сказал руководитель республики.
Ранее Меликов сообщил, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом. В июне на полях Петербургского международного экономического форума Меликов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов. Дагестан намерен помочь Михайловскому району в решении проблем с водоснабжением, в восстановлении домов и социальных объектов. Также в республику на летний отдых прибыли несколько десятков детей из Михайловского района, три недели они проведут в оздоровительном лагере на берегу Каспийского моря.
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Надежные людиСергей МеликовЕвгений БалицкийКаспийское мореЗапорожская область
 
 
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