https://ria.ru/20230710/zarabotok-1883248039.html

Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району

Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району - РИА Новости, 10.07.2023

Меликов призвал чиновников отдать однодневный заработок запорожскому району

Глава Дагестана Сергей Меликов призвал чиновников республики оказать подшефному Михайловскому району Запорожской области гуманитарную помощь в виде перечисления РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:46

2023-07-10T13:46

2023-07-10T13:46

надежные люди

сергей меликов

евгений балицкий

каспийское море

запорожская область

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МАХАЧКАЛА, 10 июл - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов призвал чиновников республики оказать подшефному Михайловскому району Запорожской области гуманитарную помощь в виде перечисления однодневного заработка, сообщили в пресс-службе главы региона. "Сергей Меликов (на совещании) предложил чиновникам перечислить однодневный заработок для гуманитарной помощи подшефной территории – Михайловскому району Запорожской области", – говорится в сообщении. Отмечается, что эта мера станет дополнительным источником финансирования восстановления разрушенной инфраструктуры и гуманитарной помощи жителям подшефного района. "Мы должны помочь тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи", – сказал руководитель республики. Ранее Меликов сообщил, что Дагестан взял шефство над Михайловским районом. В июне на полях Петербургского международного экономического форума Меликов и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписали соглашение о сотрудничестве двух регионов. Дагестан намерен помочь Михайловскому району в решении проблем с водоснабжением, в восстановлении домов и социальных объектов. Также в республику на летний отдых прибыли несколько десятков детей из Михайловского района, три недели они проведут в оздоровительном лагере на берегу Каспийского моря.

https://ria.ru/20230710/poezd-1883244582.html

каспийское море

запорожская область

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сергей меликов, евгений балицкий, каспийское море, запорожская область