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Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека - РИА Новости, 10.07.2023
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13:41 10.07.2023 (обновлено: 13:42 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zakon-1883246276.html
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека - РИА Новости, 10.07.2023
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:41
2023-07-10T13:42
россия
владимир путин
снг
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, подписанный на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Астане 14 октября 2022 года", - говорится в пояснительной записке. Протоколом предусматривается исключение из Конвенции статьи 34, согласно которой положение о Комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью Конвенции. Кроме того, документом из пункта 1 статьи 38 Конвенции исключается указание на данное положение.
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россия, владимир путин, снг, политика
Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека

Путин ратифицировал протокол о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах человека

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«
"Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, подписанный на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Астане 14 октября 2022 года", - говорится в пояснительной записке.
Протоколом предусматривается исключение из Конвенции статьи 34, согласно которой положение о Комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью Конвенции. Кроме того, документом из пункта 1 статьи 38 Конвенции исключается указание на данное положение.
 
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