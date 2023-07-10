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Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека - РИА Новости, 10.07.2023
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:41
2023-07-10T13:41
2023-07-10T13:42
россия
владимир путин
снг
политика
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, подписанный на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Астане 14 октября 2022 года", - говорится в пояснительной записке. Протоколом предусматривается исключение из Конвенции статьи 34, согласно которой положение о Комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью Конвенции. Кроме того, документом из пункта 1 статьи 38 Конвенции исключается указание на данное положение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, снг, политика
Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека
Путин ратифицировал протокол о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах человека