https://ria.ru/20230710/zakon-1883246276.html

Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека

Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека - РИА Новости, 10.07.2023

Путин ратифицировал внесение изменений в Конвенцию СНГ о правах человека

Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:41

2023-07-10T13:41

2023-07-10T13:42

россия

владимир путин

снг

политика

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Проектом федерального закона предлагается ратифицировать протокол о внесении изменений в Конвенцию Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995 года, подписанный на заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств в городе Астане 14 октября 2022 года", - говорится в пояснительной записке. Протоколом предусматривается исключение из Конвенции статьи 34, согласно которой положение о Комиссии по правам человека СНГ является неотъемлемой частью Конвенции. Кроме того, документом из пункта 1 статьи 38 Конвенции исключается указание на данное положение.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, снг, политика