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В Японии не стали комментировать передачу Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/yaponiya-1883173131.html
В Японии не стали комментировать передачу Украине кассетных боеприпасов
В Японии не стали комментировать передачу Украине кассетных боеприпасов - РИА Новости, 10.07.2023
В Японии не стали комментировать передачу Украине кассетных боеприпасов
Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать высказывания американских властей о поставках кассетных боеприпасов... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:09
2023-07-10T07:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
хирокадзу мацуно
вооруженные силы украины
нато
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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать высказывания американских властей о поставках кассетных боеприпасов Украине, отметив, что это является двусторонним вопросом между Вашингтоном и Киевом. "Нам известно о заявлении США о направлении дополнительной помощи Украине, включая решение поставить кассетные боеприпасы. Данный вопрос является двусторонним между США и Украиной, в связи с чем я бы хотел воздержаться от каких-либо комментариев", - отметил Мацуно на пресс-конференции. Генсек японского кабмина также подчеркнул, что, насколько ему известно, "США осознают риск, который могут нести кассетные боеприпасы для гражданского населения, настаивают на неприменении их в городах, а исходят из того, что Украина заявила о намерении минимизировать число возможных жертв среди мирных жителей". Вместе с этим Мацуно вновь подчеркнул важность "единства международной поддержки Украины, где ситуация вступает в критически важную стадию". США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей. Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News защищал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Кирби также заявил, что спорная поставка "компенсирует", как он отметил, недостаточное количество обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном украинской армии. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230710/zhertvy-1883161493.html
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в мире, украина, сша, россия, хирокадзу мацуно, вооруженные силы украины, нато, япония
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Хирокадзу Мацуно, Вооруженные силы Украины, НАТО, Япония
В Японии не стали комментировать передачу Украине кассетных боеприпасов

В кабмине Японии не стали комментировать решение США передать Украине кассетные боеприпасы

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
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ТОКИО, 10 июл – РИА Новости. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать высказывания американских властей о поставках кассетных боеприпасов Украине, отметив, что это является двусторонним вопросом между Вашингтоном и Киевом.
«
"Нам известно о заявлении США о направлении дополнительной помощи Украине, включая решение поставить кассетные боеприпасы. Данный вопрос является двусторонним между США и Украиной, в связи с чем я бы хотел воздержаться от каких-либо комментариев", - отметил Мацуно на пресс-конференции.
Генсек японского кабмина также подчеркнул, что, насколько ему известно, "США осознают риск, который могут нести кассетные боеприпасы для гражданского населения, настаивают на неприменении их в городах, а исходят из того, что Украина заявила о намерении минимизировать число возможных жертв среди мирных жителей".
Вместе с этим Мацуно вновь подчеркнул важность "единства международной поддержки Украины, где ситуация вступает в критически важную стадию".
США объявили в пятницу, что передают Украине кассетные боеприпасы, запрещенные международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности, Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
США хотят роста числа жертв среди гражданских в зоне СВО, заявил Слуцкий
Вчера, 00:21
Ранее координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу ABC News защищал решение президента США Джо Байдена поставить Киеву кассетные боеприпасы. Кирби также заявил, что спорная поставка "компенсирует", как он отметил, недостаточное количество обычных боеприпасов, поставляемых Вашингтоном украинской армии.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Вчера, 03:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияХирокадзу МацуноВооруженные силы УкраиныНАТОЯпония
 
 
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