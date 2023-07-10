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РЭЦ: арктический автобус и другие инновации покажут на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.07.2023
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12:59 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vystavka-1883233802.html
РЭЦ: арктический автобус и другие инновации покажут на выставке "Иннопром"
РЭЦ: арктический автобус и другие инновации покажут на выставке "Иннопром" - РИА Новости, 10.07.2023
РЭЦ: арктический автобус и другие инновации покажут на выставке "Иннопром"
Арктический автобус, платформу для создания цифровых двойников и другие инновационные разработки покажут на международной выставке "Иннопорм" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T12:59
2023-07-10T12:59
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
иннопром
евразийский экономический союз
снг
вероника никишина
экономика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Арктический автобус, платформу для создания цифровых двойников и другие инновационные разработки покажут на международной выставке "Иннопорм" в Екатеринбурге, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. "Посетители выставки могут ознакомиться с разработками 55 российских компаний на национальном стенде "Сделано в России". Это компании со всей России, от Москвы до Хабаровска, в том числе шесть - из Чечени, для которой организован отдельный стенд. Экспортеры поставляют продукцию и в страны ЕАЭС, и в страны СНГ, и на Ближний Восток, и в Азию, и в Китай, и в Турцию, и в страны Африки и Латинской Америки, и в другие государства", - рассказали в РЭЦ."В рамках выставки представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов - новейшая разработка переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, видеостудия для создания онлайн-контента в интерактивном формате, платформа для создания цифровых двойников и арктический автобус", - добавили там.В РЭЦ отметили, что за четыре дня работы выставки участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч с партнерами и представителями государственных структур, обсудят перспективы промышленной кооперации и бесперебойности поставок, а также устойчивости производственных процессов в рамках деловой программы."Для компаний участие в международной выставке "Иннопром" является отличной возможностью громко заявить о себе, презентовать свои новинки, сразу получить обратную связь от профессионального сообщества, а также найти потенциальных партнеров, инвесторов и покупателей", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, выступая на открытии выставки.На "Иннопроме" запланирована насыщенная деловая программа. Во второй день выставки РЭЦ совместно с китайской провинцией Ляонин в рамках Российско-Китайского ЭКСПО организует сессию "Экспорт продукции Made in Russia в КНР. Лучшие практики. Семинар по торгово-экономическому сотрудничеству Китая (провинция Ляонин) – Россия". На сессии обсудят как вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Китая, так и инструменты поддержки экспорта, привлечения инвестиций, возможности локализации, а также презентуют программу развития национальных магазинов под брендом Made in Russia на маркетплейсах.Среди спикеров сессии - директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко, замгенерального секретаря Народного правительства провинции Ляонин Цуй Чанчжэн, заместитель гендиректора министерства торговли провинции Ляонин Ван Юпин, советник регионального представительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Восточной Азии, представитель "Опоры России" в Пекине, руководитель консалтинговой группы "Окно в Китай" Александр Зайнигабдинов и другие. С приветственным словом выступят замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, замгубернатора провинции Ляонин Цзи Говэй, а также торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), иннопром, евразийский экономический союз, снг, вероника никишина, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Иннопром, Евразийский экономический союз, СНГ, Вероника Никишина, Экономика

РЭЦ: арктический автобус и другие инновации покажут на выставке "Иннопром"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Made in Russia на международной промышленной выставке "Иннопром-2023" в Екатеринбурге
Стенд Made in Russia на международной промышленной выставке Иннопром-2023 в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Арктический автобус, платформу для создания цифровых двойников и другие инновационные разработки покажут на международной выставке "Иннопорм" в Екатеринбурге, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. "Посетители выставки могут ознакомиться с разработками 55 российских компаний на национальном стенде "Сделано в России". Это компании со всей России, от Москвы до Хабаровска, в том числе шесть - из Чечени, для которой организован отдельный стенд. Экспортеры поставляют продукцию и в страны ЕАЭС, и в страны СНГ, и на Ближний Восток, и в Азию, и в Китай, и в Турцию, и в страны Африки и Латинской Америки, и в другие государства", - рассказали в РЭЦ.
"В рамках выставки представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения и логистики до сферы IT. Среди экспонатов - новейшая разработка переносного подавителя сотового сигнала и дронов, универсальный лазерный хирургический аппарат для силовой терапии и хирургии, видеостудия для создания онлайн-контента в интерактивном формате, платформа для создания цифровых двойников и арктический автобус", - добавили там.
В РЭЦ отметили, что за четыре дня работы выставки участники делегации Made in Russia проведут более 200 деловых встреч с партнерами и представителями государственных структур, обсудят перспективы промышленной кооперации и бесперебойности поставок, а также устойчивости производственных процессов в рамках деловой программы.
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"Для компаний участие в международной выставке "Иннопром" является отличной возможностью громко заявить о себе, презентовать свои новинки, сразу получить обратную связь от профессионального сообщества, а также найти потенциальных партнеров, инвесторов и покупателей", - подчеркнула гендиректор РЭЦ Вероника Никишина, выступая на открытии выставки.
На "Иннопроме" запланирована насыщенная деловая программа. Во второй день выставки РЭЦ совместно с китайской провинцией Ляонин в рамках Российско-Китайского ЭКСПО организует сессию "Экспорт продукции Made in Russia в КНР. Лучшие практики. Семинар по торгово-экономическому сотрудничеству Китая (провинция Ляонин) – Россия". На сессии обсудят как вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Китая, так и инструменты поддержки экспорта, привлечения инвестиций, возможности локализации, а также презентуют программу развития национальных магазинов под брендом Made in Russia на маркетплейсах.
Среди спикеров сессии - директор по развитию зарубежной сети РЭЦ Дмитрий Прохоренко, замгенерального секретаря Народного правительства провинции Ляонин Цуй Чанчжэн, заместитель гендиректора министерства торговли провинции Ляонин Ван Юпин, советник регионального представительства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Восточной Азии, представитель "Опоры России" в Пекине, руководитель консалтинговой группы "Окно в Китай" Александр Зайнигабдинов и другие. С приветственным словом выступят замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач, замгубернатора провинции Ляонин Цзи Говэй, а также торговый представитель РФ в КНР Алексей Дахновский.
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