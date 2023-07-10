https://ria.ru/20230710/voda-1883257266.html

Губернатор Томенко: на улучшение воды на Алтае направили 3,5 млрд рублей

Губернатор Томенко: на улучшение воды на Алтае направили 3,5 млрд рублей - РИА Новости, 10.07.2023

Губернатор Томенко: на улучшение воды на Алтае направили 3,5 млрд рублей

Три с половиной миллиарда рублей направили на улучшение качества воды в Алтайском крае, заявил губернатор Виктор Томенко. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:11

2023-07-10T14:11

2023-07-10T14:11

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

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БАРНАУЛ, 10 июл — РИА Новости. Три с половиной миллиарда рублей направили на улучшение качества воды в Алтайском крае, заявил губернатор Виктор Томенко. "Получаю большое количество жалоб и обращений по поводу качества воды в городах и селах края. Этой проблемой мы занимаемся системно, из года в год наращивая объемы финансирования и используя краевые средства и привлекая федеральные. За пять лет на модернизацию системы водоснабжения края мы направили 3,5 миллиарда рублей", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Глава региона отметил, что ежегодный объем финансирования программы по улучшению качества водоснабжения по сравнению с 2018 годом увеличился почти в два раза — до 1,2 миллиарда в 2023 году. "За пять лет было проложено и отремонтировано 200 километров водопроводных сетей, пробурено 402 артезианских скважины, построено 68 водонапорных башен", - отметил губернатор. Томенко признал, что проблемы остаются, поэтому на вторник он запланировал рабочую поездку в Тогул. "На месте обсудим планы по улучшению ситуации с водоснабжением в этом селе. Проект по модернизации сетей там уже включен в масштабную краевую программу, в рамках которой мы значительно улучшим состояние коммунальной инфраструктуры сразу в нескольких территориях. Нам удалось привлечь 2,1 миллиарда рублей федерального финансирования через Фонд развития территорий. Помимо Тогула, займемся реконструкцией систем водоснабжения, например, в Калманском, Усть-Калманском, Троицком районах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230630/tomenko-1881350005.html

алтайский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алтайский край, виктор томенко