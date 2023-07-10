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VK Fest расширил список артистов, которые выступят в Москве
VK Fest расширил список артистов, которые выступят в Москве - РИА Новости, 10.07.2023
VK Fest расширил список артистов, которые выступят в Москве
VK Fest расширил список артистов фестиваля в Москве. 15 июля на Синей сцене выступит хип-хоп-исполнитель MACAN. Гостей фестиваля ждут и другие артисты — список... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:20
2023-07-10T13:20
2023-07-10T13:20
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. VK Fest расширил список артистов фестиваля в Москве. 15 июля на Синей сцене выступит хип-хоп-исполнитель MACAN. Гостей фестиваля ждут и другие артисты — список будет расширяться.Хедлайнерами VK Fest в Москве станут ANNA ASTI и Баста — певица выступит на Синей сцене 15 июля, а рэп-исполнитель 16 июля.Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Москве. В список вошли HammAli & Navai, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Ramil’, Big Baby Tape, Seville (Artik & Asti), ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA и десятки других артистов. Гости фестиваля смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или увидеть технологические новинки; посетить фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 30 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Karna.val, Дмитрий Масленников и многие другие.VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в четырех городах страны: Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Сочи. 15 и 16 июля VK Fest пройдет в Москве.
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vk fest, вконтакте
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. VK Fest расширил список артистов фестиваля в Москве. 15 июля на Синей сцене выступит хип-хоп-исполнитель MACAN. Гостей фестиваля ждут и другие артисты — список будет расширяться.
Хедлайнерами VK Fest
в Москве станут ANNA ASTI и Баста — певица выступит на Синей сцене 15 июля, а рэп-исполнитель 16 июля.
VK Fest проведет прямую трансляцию московского фестиваля
Ранее VK Fest объявил лайнап фестиваля в Москве. В список вошли HammAli & Navai, Клава Кока, GAYAZOV$ BROTHER$, МОТ, Ramil’, Big Baby Tape, Seville (Artik & Asti), ELMAN, Andro, Gafur, TONI, MONA и десятки других артистов. Гости фестиваля смогут побывать на творческих и спортивных мастер-классах или увидеть технологические новинки; посетить фотозоны и анимационные шоу. Кроме того, гостей ждут выступления более 30 блогеров, среди которых Анастасия Ивлеева, Антон Шастун, Валя Karna.val, Дмитрий Масленников и многие другие.
VK Fest уже собрал десятки тысяч людей и сотни артистов в четырех городах страны: Новосибирске, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Сочи. 15 и 16 июля VK Fest пройдет в Москве.