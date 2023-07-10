https://ria.ru/20230710/vaktsina-1883214692.html

Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно

Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно - РИА Новости, 10.07.2023

Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно

Вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:30

2023-07-10T11:30

2023-07-10T11:30

здоровье - общество

екатеринбург

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.Ранее в Екатеринбурге пятнадцать человек заразились менингококковой инфекцией, из них два случая стали летальными. В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил одно из медучреждений Екатеринбурга."Всего достаточно", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220518/meningit-1789268459.html

екатеринбург

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, екатеринбург, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)