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Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно - РИА Новости, 10.07.2023
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11:30 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/vaktsina-1883214692.html
Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно
Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно - РИА Новости, 10.07.2023
Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно
Вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T11:30
2023-07-10T11:30
здоровье - общество
екатеринбург
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.Ранее в Екатеринбурге пятнадцать человек заразились менингококковой инфекцией, из них два случая стали летальными. В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил одно из медучреждений Екатеринбурга."Всего достаточно", - говорится в сообщении ведомства.
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здоровье - общество, екатеринбург, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Здоровье - Общество, Екатеринбург, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав: вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно

Минздрав заявил о достаточном объеме вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Вакцин от менингококковой инфекции в Екатеринбурге достаточно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Ранее в Екатеринбурге пятнадцать человек заразились менингококковой инфекцией, из них два случая стали летальными. В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко посетил одно из медучреждений Екатеринбурга.
"Всего достаточно", - говорится в сообщении ведомства.
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