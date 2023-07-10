https://ria.ru/20230710/ukraina-1883198086.html

FT: Киев знает, что не стоит ждать решения по вступлению в НАТО на саммите

FT: Киев знает, что не стоит ждать решения по вступлению в НАТО на саммите - РИА Новости, 10.07.2023

FT: Киев знает, что не стоит ждать решения по вступлению в НАТО на саммите

В Киеве признают, что членство Украины в НАТО "не на столе" и менять повестку дня слишком поздно, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинского... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T10:11

2023-07-10T10:11

2023-07-10T10:15

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. В Киеве признают, что членство Украины в НАТО "не на столе" и менять повестку дня слишком поздно, пишет газета Financial Times со ссылкой на украинского советника минобороны Украины. Как утверждает издание, Украина имеет реалистичные ожидания относительно того, что произойдет на этой неделе на саммите НАТО в Вильнюсе. "Членство (в НАТО - ред.) не лежит на столе, и слишком поздно менять повестку дня", - заявил украинский советник. "Турция и Венгрия выступили даже против вступления Швеции в альянс. Ничего (по Украине) добиться не удастся", - добавил он. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877867985.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр