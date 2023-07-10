https://ria.ru/20230710/turtsiya-1883250059.html
Ситуация с азовцами не связана с газовым хабом в Турции, заявил Песков
Ситуация с азовцами не связана с газовым хабом в Турции, заявил Песков - РИА Новости, 10.07.2023
Ситуация с азовцами не связана с газовым хабом в Турции, заявил Песков
Ситуация с освобождением бойцов "Азова"* никак не связана с созданием газового хаба в Турции, Россия намерена продолжать отношения с этой страной, особенно в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:50
2023-07-10T13:50
2023-07-10T13:50
в мире
турция
дмитрий песков
россия
украина
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация с освобождением бойцов "Азова"* никак не связана с созданием газового хаба в Турции, Россия намерена продолжать отношения с этой страной, особенно в таких проектах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Нет, это никак не связано. Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. И особенно те аспекты торгово-экономического взаимодействия, такие как упомянутый вами проект (газового хаба – ред.), который на самом деле затрагивает интересы большого количества стран и в регионе и даже стран Европы. Это важно для всех, поэтому эта работа будет продолжаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения Турцией бойцов "Азова"*. В сентябре 2022 года нынешний врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России. В субботу Владимир Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Песков в связи с этим заявил РИА Новости, что решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, турция, дмитрий песков, россия, украина
В мире, Турция, Дмитрий Песков, Россия, Украина
Ситуация с азовцами не связана с газовым хабом в Турции, заявил Песков
Песков: ситуация с азовцами не связана с газовым хабом в Турции, этот проект продолжится
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Ситуация с освобождением бойцов "Азова"* никак не связана с созданием газового хаба в Турции, Россия намерена продолжать отношения с этой страной, особенно в таких проектах, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Нет, это никак не связано. Я еще раз повторяю, мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать. И особенно те аспекты торгово-экономического взаимодействия, такие как упомянутый вами проект (газового хаба – ред.), который на самом деле затрагивает интересы большого количества стран и в регионе и даже стран Европы. Это важно для всех, поэтому эта работа будет продолжаться", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах создания газового хаба на фоне освобождения Турцией бойцов "Азова"*.
В сентябре 2022 года нынешний врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники сообщала, что "азовцы" до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В субботу Владимир Зеленский сообщил, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. Песков в связи с этим заявил РИА Новости, что решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины, с которыми они сталкиваются ежедневно.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
В Кремле передачу Турцией азовцев Киеву сочли нарушением договоренностей