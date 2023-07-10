https://ria.ru/20230710/tserkov-1883173594.html

Митрополит рассказал, где отпевают погибших бойцов

Митрополит рассказал, где отпевают погибших бойцов - РИА Новости, 10.07.2023

Митрополит рассказал, где отпевают погибших бойцов

Тела погибших солдат с обеих сторон в зоне СВО обычно отправляют родным, а не отпевают на фронте, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:23

2023-07-10T07:23

2023-07-10T07:23

религия

русская православная церковь

общество

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Тела погибших солдат с обеих сторон в зоне СВО обычно отправляют родным, а не отпевают на фронте, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами Русской Православной Церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский). "Я не встречал информации, чтобы священники отпевали бойцов как с нашей стороны, так и с той. Как правило, тело отправляют на родину, к семье. И там уже местный священник по просьбе родных совершает отпевание погибшего", – сообщил митрополит Кирилл.

https://ria.ru/20230710/tserkov-1883173464.html

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русская православная церковь, общество, россия