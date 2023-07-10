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Около 4,5 тыс. километров теплосетей протестировали в МО - РИА Новости, 10.07.2023
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Новости Подмосковья
 
18:43 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/teploset-1883370622.html
Около 4,5 тыс. километров теплосетей протестировали в МО
Около 4,5 тыс. километров теплосетей протестировали в МО - РИА Новости, 10.07.2023
Около 4,5 тыс. километров теплосетей протестировали в МО
В Московской области перед началом отопительного сезона проверили на готовность около 4,5 тыс. километров теплопроводов из 10,6 тыс., что составляет 43% от... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:43
2023-07-10T18:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Московской области перед началом отопительного сезона проверили на готовность около 4,5 тыс. километров теплопроводов из 10,6 тыс., что составляет 43% от плана. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал “360”.Гидравлические испытания стартовали в области в начале апреля. В ходе тестирования специалисты обнаружили 137 утечек, которые могли стать причиной аварий в отопительный сезон.Отмечается, что наибольшее число утечек выявили в Орехово-Зуеве, там протестировали 61% теплопроводов. В Павловском Посаде, Протвине, Лыткарине, Зарайске, Пущине, Луховицах и Восходе работы полностью завершились.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Около 4,5 тыс. километров теплосетей протестировали в МО

© РИА Новости / Павел ЛисицынОборудование в котельной
Оборудование в котельной - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В Московской области перед началом отопительного сезона проверили на готовность около 4,5 тыс. километров теплопроводов из 10,6 тыс., что составляет 43% от плана. Об этом рассказал глава министерства ЖКХ региона Антон Велиховский, сообщил телеканал “360”.
Гидравлические испытания стартовали в области в начале апреля. В ходе тестирования специалисты обнаружили 137 утечек, которые могли стать причиной аварий в отопительный сезон.
Отмечается, что наибольшее число утечек выявили в Орехово-Зуеве, там протестировали 61% теплопроводов. В Павловском Посаде, Протвине, Лыткарине, Зарайске, Пущине, Луховицах и Восходе работы полностью завершились.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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