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На Украине будут судить экс-руководителя "Промоборонэкспорта" за растрату

На Украине будут судить экс-руководителя "Промоборонэкспорта" за растрату - РИА Новости, 10.07.2023

На Украине будут судить экс-руководителя "Промоборонэкспорта" за растрату

Дело по обвинению бывшего исполняющего обязанности директора госпредприятия "Промоборонэкспорт" в растрате более миллиона долларов во время ремонта военных... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:12

2023-07-10T18:12

2023-07-10T18:12

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Дело по обвинению бывшего исполняющего обязанности директора госпредприятия "Промоборонэкспорт" в растрате более миллиона долларов во время ремонта военных вертолетов направлено в суд, сообщили в понедельник в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины. "Растрата более 1 миллиона долларов США средств "Промоборонэкспорта" во время ремонта военных вертолетов, дело направлено в суд. Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего и. о. директора государственного предприятия, входящего в оборонно-промышленный комплекс государства и находящегося под управлением Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в сообщении специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram-канале. По информации ведомства, бывший руководитель "Промоборонэкспорта", фамилия которого не называется, в течение 2016 года безосновательно растратил средства госпредприятия во время выполнения контракта по ремонту трех вертолетов. "Промоборонэкспорт" - государственная украинская компания, которая осуществляет экспорт и импорт продукции и услуг военного и двойного назначения.

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в мире, украина, укроборонпром, сша