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Кубанский бизнесмен передал тонны муки для пекарен Запорожья и Херсона

Кубанский бизнесмен передал тонны муки для пекарен Запорожья и Херсона - РИА Новости, 10.07.2023

Кубанский бизнесмен передал тонны муки для пекарен Запорожья и Херсона

Предприниматель из Армавира в Краснодарском крае передал десять тонн муки пекарням, где испекут хлеб для бесплатной раздачи жителям Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:32

2023-07-10T19:32

2023-07-10T19:32

надежные люди

армавир

херсонская область

общероссийский народный фронт

запорожье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОДАР, 10 июл - РИА Новости. Предприниматель из Армавира в Краснодарском крае передал десять тонн муки пекарням, где испекут хлеб для бесплатной раздачи жителям Запорожской и Херсонской областей, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) на Кубани. "Предприниматель уже дважды передал гумгруз - всего десять тонн муки. Ее распределят по пекарням. Затем свежеиспеченный хлеб будет бесплатно выдан жителям Запорожской и Херсонской областей в качестве гуманитарной помощи", - рассказали в общественном движении. По данным пресс-службы, бизнесмен не хочет афишировать информацию о себе, известно только, что он проживает в Армавире. Последний раз гумпомощь от него была передана в минувшую среду. Представители Народного Фронта в Ростовской области совместно с сотрудниками МЧС загрузили пять тонн муки для отправки в Бердянск Запорожской области.

https://ria.ru/20230710/poezd-1883244582.html

армавир

херсонская область

запорожье

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армавир, херсонская область , общероссийский народный фронт, запорожье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)