https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883257089.html

Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки

Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки - РИА Новости, 10.07.2023

Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки

Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:10

2023-07-10T14:10

2023-07-10T16:08

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери Киева превысили 65 военных, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность