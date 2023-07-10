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Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:10 10.07.2023 (обновлено: 16:08 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883257089.html
Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки
Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки - РИА Новости, 10.07.2023
Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки
Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:10
2023-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери Киева превысили 65 военных, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
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украина, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки

Минобороны России сообщило об уничтожении 65 военных ВСУ на Купянском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери Киева превысили 65 военных, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ.
"На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
«
"Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 июля, 16:26
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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