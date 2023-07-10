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Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки
Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки - РИА Новости, 10.07.2023
Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки
Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:10
2023-07-10T14:10
2023-07-10T16:08
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие отразили атаки противника и пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы на Купянском направлении, потери Киева превысили 65 военных, сообщили в понедельник в сводке Минобороны РФ."На Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Лиман Первый, Першотравневое и Синьковка Харьковской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Успешно отражены атаки противника и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 65 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля", - добавили в МО РФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Киев потерял на Купянском направлении 65 военных за сутки
Минобороны России сообщило об уничтожении 65 военных ВСУ на Купянском направлении