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Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.07.2023

Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Потери украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток составили до 150 человек, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:08

2023-07-10T14:08

2023-07-10T14:17

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Потери украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток составили до 150 человек, сообщило министерство обороны РФ."Потери противника на данных направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.

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