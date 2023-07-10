https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883256292.html
Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.07.2023
Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Потери украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток составили до 150 человек, сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:08
2023-07-10T14:08
2023-07-10T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_2e6a82356c02a2de9536e70c8f2e34fe.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Потери украинских военных на южнодонецком и запорожском направлениях в течение суток составили до 150 человек, сообщило министерство обороны РФ."Потери противника на данных направлениях составили до 150 украинских военнослужащих, 5 боевых бронированных машин, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-20", - говорится в сводке военного ведомства.
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/12/1866182059_195:0:2924:2047_1920x0_80_0_0_732e9003e1c11215b3638f495f05c660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, Безопасность
Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: Киев потерял 150 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях