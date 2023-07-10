https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883198273.html
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24". РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:11
2023-07-10T10:11
2023-07-10T10:43
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
безопасность
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24". "На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений", — сказал он.По словам Пушилина, уничтожено "достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника".Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по местам скопления украинских военных на Краснолиманском направлении. Для атаки использовались 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.До этого авиация и артиллерия ударили по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Безопасность
Пушилин рассказал о ситуации на Краснолиманском направлении
Врио главы ДНР Пушилин: российские военные улучшили позиции на Краснолиманском направлении
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Российские подразделения улучшили позиции на Краснолиманском направлении, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире "России 24"
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"На Краснолиманском направлении есть достаточно существенные улучшения позиций российских подразделений", — сказал он.
По словам Пушилина, уничтожено "достаточно большое количество как живой силы, так и техники противника".
Как сообщило сегодня Минобороны, штурмовики Су-25СМ "Грач" Центрального военного округа нанесли ракетные удары по местам скопления украинских военных на Краснолиманском направлении. Для атаки использовались 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.
До этого авиация и артиллерия ударили по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Серебрянское Лесничество, Невское, Терны.