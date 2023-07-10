https://ria.ru/20230710/sobyanin-1883386848.html

В Москве заработал штаб поддержки Собянина

В Москве заработал штаб поддержки Собянина - РИА Новости, 10.07.2023

В Москве заработал штаб поддержки Собянина

Штаб поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина заработал в столице, его возглавил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, сообщила... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:29

2023-07-10T20:29

2023-07-10T20:29

политика

москва

мосгоризбирком

единая россия

сергей собянин

петр толстой

олег табаков

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Штаб поддержки кандидата на пост мэра Москвы Сергея Собянина заработал в столице, его возглавил вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой, сообщила замруководителя исполкома московского отделения "Единой России" Ирина Елиферова. "Сегодня открыл свои двери штаб общественной поддержки кандидата на должность мэра Москвы Сергея Собянина. Руководитель штаба Петр Толстой", - сообщила Елиферова. Отмечается, что штаб объединит не только уважаемых профессионалов, лидеров мнений, депутатов и активистов – но и всех, кто готов делиться идеями по развитию столицы. Также в штабе в первую очередь была открыта Общественная приемная для работы с инициативами и наказами жителей города. Она отметила, что штаб находится в Цифровом деловом пространстве по адресу: улица Покровка, дом 47. Как отмечается на сайте партии, доверенным лицом Собянина стал художественный руководитель "Театра Олега Табакова" Владимир Машков. В понедельник Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы.

https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879128795.html

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политика, москва, мосгоризбирком, единая россия, сергей собянин, петр толстой, олег табаков