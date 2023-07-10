Рейтинг@Mail.ru
Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:29 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/skandal-1883377471.html
Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии
Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии - РИА Новости, 10.07.2023
Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии
Посольство России в Кишиневе, комментируя в своем телеграм-канале "шпионский скандал" в Молдавии, отметило, что молдавская сторона придерживается антироссийской РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:29
2023-07-10T19:29
россия
молдавия
кишинев
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/46/1495404651_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_db2d3732769b0f9ce88028371dea8223.jpg
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе, комментируя в своем телеграм-канале "шпионский скандал" в Молдавии, отметило, что молдавская сторона придерживается антироссийской линии. Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ в понедельник обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. "С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова. Обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" в рамках скоординированной антироссийской линии "коллективного Запада". С сожалением констатируем применение данной практики молдавской стороной", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела. В пятницу парламент Молдавии одобрил во втором чтении закон о контринформационной деятельности, который позволит СИБ производить специальные розыскные мероприятия: слежку, перехват корреспонденции, прослушку с разрешения судьи. Исключение составляют действия по идентификации абонента или пользователя приложений электронного общения, социальных сетей или информационной службы - в этом случае достаточно будет распоряжения директора Службы. Введен более строгий механизм контроля действий СИБ, они будут оцениваться постфактум с точки зрения законности и обоснованности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html
https://ria.ru/20230705/nato-1882390557.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149540/46/1495404651_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_8907ca5f99c6c53802a04714196a0af3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, молдавия, кишинев, сергей лавров
Россия, Молдавия, Кишинев, Сергей Лавров
Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии

Посольство России в Кишиневе обвинило Молдавию в проведении антироссийской линии

© Sputnik Moldova/Мирослав РотарьПосольство России в Молдавии
Посольство России в Молдавии
© Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Посольство России в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе, комментируя в своем телеграм-канале "шпионский скандал" в Молдавии, отметило, что молдавская сторона придерживается антироссийской линии.
Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ в понедельник обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Додон призвал Молдавию развивать отношения с Россией
5 июля, 17:25
"С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова. Обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" в рамках скоординированной антироссийской линии "коллективного Запада". С сожалением констатируем применение данной практики молдавской стороной", - говорится в заявлении посольства.
В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела.
В пятницу парламент Молдавии одобрил во втором чтении закон о контринформационной деятельности, который позволит СИБ производить специальные розыскные мероприятия: слежку, перехват корреспонденции, прослушку с разрешения судьи. Исключение составляют действия по идентификации абонента или пользователя приложений электронного общения, социальных сетей или информационной службы - в этом случае достаточно будет распоряжения директора Службы. Введен более строгий механизм контроля действий СИБ, они будут оцениваться постфактум с точки зрения законности и обоснованности.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
В НАТО не увидели угроз со стороны России для целостности Молдавии
5 июля, 15:31
 
РоссияМолдавияКишиневСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала