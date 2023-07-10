https://ria.ru/20230710/skandal-1883377471.html

Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии

Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии - РИА Новости, 10.07.2023

Посольство России прокомментировало "шпионский скандал" в Молдавии

Посольство России в Кишиневе, комментируя в своем телеграм-канале "шпионский скандал" в Молдавии, отметило, что молдавская сторона придерживается антироссийской РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T19:29

2023-07-10T19:29

2023-07-10T19:29

россия

молдавия

кишинев

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Посольство России в Кишиневе, комментируя в своем телеграм-канале "шпионский скандал" в Молдавии, отметило, что молдавская сторона придерживается антироссийской линии. Глава Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяцэ в понедельник обвинил ФСБ России в создании разведывательной сети в республике. "С недоумением узнали из СМИ о "руке Москвы" в очередном "шпионском скандале" в Республике Молдова. Обвинения России в "дестабилизации и оказании влияния на внутренние политические процессы" стало уже своеобразной "визитной карточкой" в рамках скоординированной антироссийской линии "коллективного Запада". С сожалением констатируем применение данной практики молдавской стороной", - говорится в заявлении посольства. В дипмиссии подчеркнули, что Россия в отличие от Запада уважает суверенитет других государств и не вмешивается в их внутренние дела. В пятницу парламент Молдавии одобрил во втором чтении закон о контринформационной деятельности, который позволит СИБ производить специальные розыскные мероприятия: слежку, перехват корреспонденции, прослушку с разрешения судьи. Исключение составляют действия по идентификации абонента или пользователя приложений электронного общения, социальных сетей или информационной службы - в этом случае достаточно будет распоряжения директора Службы. Введен более строгий механизм контроля действий СИБ, они будут оцениваться постфактум с точки зрения законности и обоснованности. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что нарастанием риторики о том, что РФ планирует государственный переворот в Молдавии, Кишинев хочет отвести от себя обвинения за провал социально-экономической политики, который вызывает возмущение у граждан страны. В МИД РФ призвали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.

https://ria.ru/20230705/otnosheniya-1882423371.html

https://ria.ru/20230705/nato-1882390557.html

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россия, молдавия, кишинев, сергей лавров