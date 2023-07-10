https://ria.ru/20230710/shkola-1883390166.html

Тульская область откроет в Мариуполе к 1 сентября новую школу

Тульская область откроет в Мариуполе к 1 сентября новую школу - РИА Новости, 10.07.2023

Тульская область откроет в Мариуполе к 1 сентября новую школу

Тульская область, направившая в 2023 году на восстановительные работы в городе Мариуполе 1,6 миллиарда рублей, завершит к новому учебному году строительство... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:56

2023-07-10T20:56

2023-07-10T20:56

тульская область

тульская область

алексей дюмин

мариуполь

донецкая народная республика

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ТУЛА, 10 июл – РИА Новости. Тульская область, направившая в 2023 году на восстановительные работы в городе Мариуполе 1,6 миллиарда рублей, завершит к новому учебному году строительство современной школы на 1229 учеников, сообщил РИА Новости в понедельник представитель правительства Тульской области. "Все запланированные работы на объектах в Левобережном районе Мариуполя идут по графику. Общая стоимость работ в 2023 году – 3,2 миллиарда рублей, при этом 1,6 миллиарда рублей – федеральные средства", - приводят в пресс-службе слова министра строительства Тульской области Киры Игнатчик на оперативном совещании в правительстве. Один из масштабных проектов - строительство школы на 1229 мест, готовность которой составляет 84%. В настоящее время строители завершают отделочные работы внутри здания, устанавливают мебель и оборудование, идет благоустройство территории. На объекте предусмотрено футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, волейбольная и баскетбольная площадки, площадка для прыжков в длину. Также будут обустроены две площадки для подвижных игр и площадка для тихого отдыха. Спортплощадки оборудуют тренажерами, которыми смогут пользоваться не только школьники, но и жители ближайших домов. Открыть школу планируется 1 сентября. По словам собеседника агентства, также до конца 2023 года будут восстановлены пять многоквартирных домов, фасады 21 дома. В конце августа планируется приступить к замене лифтов в пяти домах. В городе планируется благоустроить четыре игровых и спортивных площадки, во дворах установить беседки, лавки и урны. До 1 августа Тульская область оснастит мариупольские МФЦ мебелью и компьютерным оборудованием. До 1 сентября планируется завершить подготовку закрепленной за регионом территории Мариуполя к отопительному сезону. Также к началу осени завершат ремонт 10 объектов улично-дорожной сети. А к июню 2024 года также планируется завершить ремонт комплекса зданий профессионального лицея на 860 мест. Губернатор Алексей Дюмин поручил ответственным держать под контролем сроки и качество по всем направлениям работ. "В рамках соглашения о сотрудничестве с Донецкой Народной Республикой Тульская область продолжает оказывать Мариуполю комплексную помощь по всем направлениям, в том числе в сфере благоустройства, строительства и дорожного хозяйства", - цитируют в пресс-службе главу региона.

https://ria.ru/20220913/detsad-1816589722.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тульская область, алексей дюмин, мариуполь, донецкая народная республика