https://ria.ru/20230710/sanktsii-1883214362.html

Страны начали возвращать золото на родину на фоне санкций против России

Страны начали возвращать золото на родину на фоне санкций против России - РИА Новости, 10.07.2023

Страны начали возвращать золото на родину на фоне санкций против России

Все большее число стран начинает возвращать золото на родину в качестве защиты от ограничительных мер наподобие тех, что ввели против Москвы, сообщает Reuters. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T11:29

2023-07-10T11:29

2023-07-10T12:07

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Все большее число стран начинает возвращать золото на родину в качестве защиты от ограничительных мер наподобие тех, что ввели против Москвы, сообщает Reuters."Заморозка в прошлом году Западом почти половины золотовалютных резервов России, оцениваемых в 640 миллиардов долларов, в ответ на начало российско-украинского конфликта создала прецедент", — пишет издание.Опрос Invesco Global Sovereign Asset Management Study, данные которого приводит Reuters, показал, что практически 60% центральных банков и суверенных фондов посчитали в новых условиях золото более привлекательным, а 68% (по сравнению с показателем в 50% в 2020 году) хранят свои резервы дома.Геополитические опасения в сочетании с возможностями развивающихся рынков также побуждают некоторые государства постепенно отказываться от доллара, сообщается в материале.Рост госдолга США, по мнению 7% респондентов, представляется им негативным фактором для доллара, хотя они и не видят другой альтернативы мировой резервной валюте. Потенциал в юане видят 18% (по сравнению с 29% в прошлом году), дополняет автор.Почти 80% из 142 участников исследования назвали геополитическую напряженность самым большим риском следующего десятилетия, подытожил Reuters.Западные страны после начала военной операции на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе заморозили примерно половину валютных резервов страны.

https://ria.ru/20230707/sanktsii-1882766130.html

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экономика, россия, москва, сша