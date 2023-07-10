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Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция
Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция - РИА Новости, 10.07.2023
Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:00
2023-07-10T14:00
2023-07-10T14:00
россия
михаил мишустин
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023.
россия
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РИА Новости
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96
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LIVE: Мишустин на стратегической сессии выставки "Иннопром"
LIVE: Мишустин на стратегической сессии выставки "Иннопром"
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РИА Новости
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023.
2023-07-10T14:00
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023.