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Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция - РИА Новости, 10.07.2023
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14:00 10.07.2023
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Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция
Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция - РИА Новости, 10.07.2023
Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023. РИА Новости, 10.07.2023
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россия
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Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023.
россия
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LIVE: Мишустин на стратегической сессии выставки "Иннопром"
LIVE: Мишустин на стратегической сессии выставки "Иннопром"
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россия, михаил мишустин, видео
Россия, Михаил Мишустин
Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023.
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Выступление Мишустина на сессии "Устойчивое производство". Трансляция

Читать ria.ru в
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступает на сессии "Устойчивое производство. Стратегия модернизации" выставки ИННОПРОМ-2023.
 
РоссияМихаил Мишустин
 
 
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