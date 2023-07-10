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Путин в телефонном разговоре поздравил с Мирзиеева с победой на выборах - РИА Новости, 10.07.2023
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10:41 10.07.2023 (обновлено: 10:51 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/razgovor-1883204073.html
Путин в телефонном разговоре поздравил с Мирзиеева с победой на выборах
Путин в телефонном разговоре поздравил с Мирзиеева с победой на выборах - РИА Новости, 10.07.2023
Путин в телефонном разговоре поздравил с Мирзиеева с победой на выборах
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым, тепло поздравил с убедительной победой на выборах президента Узбекистана,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T10:41
2023-07-10T10:51
политика
владимир путин
шавкат мирзиеев
россия
узбекистан
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым, тепло поздравил с убедительной победой на выборах президента Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля.По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, прошедших 9 июля. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин, шавкат мирзиеев, россия, узбекистан
Политика, Владимир Путин, Шавкат Мирзиеев, Россия, Узбекистан
Путин в телефонном разговоре поздравил с Мирзиеева с победой на выборах

Путин в телефонном разговоре тепло поздравил Мирзиеева с убедительной победой на выборах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым, тепло поздравил с убедительной победой на выборах президента Узбекистана, сообщила пресс-служба Кремля.
По предварительным данным ЦИК Узбекистана, действующий президент страны Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, прошедших 9 июля. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет.
«
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым. Владимир Путин тепло поздравил Шавката Мирзиёева с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие дружественных российско-узбекистанских отношений на принципах союзничества и стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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