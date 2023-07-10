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Птенцы фламинго впервые появились на свет в Ташкентском зоопарке

Птенцы фламинго впервые появились на свет в Ташкентском зоопарке - РИА Новости, 10.07.2023

Птенцы фламинго впервые появились на свет в Ташкентском зоопарке

В Ташкентском зоопарке впервые вывелись птенцы розовых фламинго, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:59

2023-07-10T13:59

2023-07-10T18:38

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ТАШКЕНТ, 10 июл — РИА Новости. В Ташкентском зоопарке впервые вывелись птенцы розовых фламинго, сообщила пресс-служба организации в Telegram-канале. "Мы так долго этого ждали, и наконец это свершилось: пару недель назад у нас в зоопарке вылупились три птенца розовых фламинго! <...> Птенцы вылупились здоровыми и лишь отдаленно напоминают своих роскошных родителей. Цвет оперения малышей серый — розовый пигмент появится через несколько месяцев", — говорится в публикации.Отмечается, что появление птенцов произошло благодаря новому просторному вольеру. Раньше птицы испытывали постоянный стресс из-за посетителей, которые находились слишком близко и мешали успешному выведению потомства, пояснили в пресс-службе.В вольере установили зеркала, которые нужны для визуального увеличения количества птиц, — так фламинго чувствуют себя комфортнее и безопаснее, поскольку в природе они создают самые большие колонии, рассказали в зоопарке. Впервые фламинго завезли в зоопарк Ташкента в 2019 году.

https://ria.ru/20230628/kapibary-1880829193.html

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ташкент, в мире, узбекистан