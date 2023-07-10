https://ria.ru/20230710/prompolitika-1883236172.html

Воробьев: Подмосковье в лидерах по эффективности реализации промполитики

Воробьев: Подмосковье в лидерах по эффективности реализации промполитики - РИА Новости, 10.07.2023

Воробьев: Подмосковье в лидерах по эффективности реализации промполитики

Московская область заняла вторую строчку в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах в ходе международной промышленной выставки... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:10

2023-07-10T13:10

2023-07-10T13:45

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московская область заняла вторую строчку в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах в ходе международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Подмосковье поднялось на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах. Обсуждаем итоги 2022 года с коллегами из правительства, Минпромторга и других регионов в Екатеринбурге — на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ". Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. В этой отрасли заняты более 480 тысяч человек", - отметил Воробьев в своем официальном телеграм-канале. Также губернатор отметил стабильный рост индекса промышленного производства в регионе. По его словам, каждый год область прибавляет по 10-12% по данным параметрам. "По данным Росстата, за январь-май 2023 года у нас +11,6%", — заявил Воробьев.

https://ria.ru/20230704/turizm-1882226748.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев