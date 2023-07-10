https://ria.ru/20230710/prompolitika-1883236172.html
Воробьев: Подмосковье в лидерах по эффективности реализации промполитики
Воробьев: Подмосковье в лидерах по эффективности реализации промполитики - РИА Новости, 10.07.2023
Воробьев: Подмосковье в лидерах по эффективности реализации промполитики
Московская область заняла вторую строчку в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах в ходе международной промышленной выставки... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:10
2023-07-10T13:10
2023-07-10T13:45
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московская область заняла вторую строчку в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах в ходе международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. "Подмосковье поднялось на второе место в рейтинге эффективности реализации промышленной политики в субъектах. Обсуждаем итоги 2022 года с коллегами из правительства, Минпромторга и других регионов в Екатеринбурге — на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ". Для нас это стимул не просто сохранить позиции, но и двигаться дальше. Промышленность всегда играла ключевую роль для Подмосковья. В этой отрасли заняты более 480 тысяч человек", - отметил Воробьев в своем официальном телеграм-канале. Также губернатор отметил стабильный рост индекса промышленного производства в регионе. По его словам, каждый год область прибавляет по 10-12% по данным параметрам. "По данным Росстата, за январь-май 2023 года у нас +11,6%", — заявил Воробьев.
https://ria.ru/20230704/turizm-1882226748.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев