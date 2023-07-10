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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза - РИА Новости, 10.07.2023
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Туризм
 
19:25 10.07.2023
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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза - РИА Новости, 10.07.2023
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:25
2023-07-10T19:25
туризм
авто
краснодарский край
тамань (станица)
керчь
общество
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. По состоянию на 9 утра в понедельник в очереди находились 1229 автомобилей, время ожидания проезда составляло более пяти часов. "В очереди со стороны Тамани (на 19.00 мск) находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
краснодарский край
тамань (станица)
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авто, краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество
Туризм, Авто, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза

Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 425 машин

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкАвтомобили на Крымском мосту
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили на Крымском мосту. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
По состоянию на 9 утра в понедельник в очереди находились 1229 автомобилей, время ожидания проезда составляло более пяти часов.
"В очереди со стороны Тамани (на 19.00 мск) находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении.
Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
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ТуризмАвтоКраснодарский крайТамань (станица)КерчьОбщество
 
 
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