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Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза - РИА Новости, 10.07.2023
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза
Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:25
2023-07-10T19:25
2023-07-10T19:25
туризм
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КРАСНОДАР, 10 июл – РИА Новости. Очередь автомобилей к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края уменьшилась до 425 машин, время ожидания проезда – около двух часов, со стороны Керчи скоплений автомобилей нет, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. По состоянию на 9 утра в понедельник в очереди находились 1229 автомобилей, время ожидания проезда составляло более пяти часов. "В очереди со стороны Тамани (на 19.00 мск) находится 425 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении. Со стороны Керчи затруднений в пересечении моста нет, отмечено в сообщении. Крымский мост открыт для проезда легкового автотранспорта и туристических автобусов, все грузовые автомобили проезжают в Крым и обратно либо с помощью Керченской паромной переправы, либо сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.
https://ria.ru/20230628/krym-1880855862.html
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авто, краснодарский край, тамань (станица), керчь, общество
Туризм, Авто, Краснодарский край, Тамань (станица), Керчь, Общество
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась в три раза
Очередь к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась до 425 машин