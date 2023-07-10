https://ria.ru/20230710/pozhar-1883369248.html
На юге Москвы загорелся металлический ангар
На юге Москвы загорелся металлический ангар - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Москвы загорелся металлический ангар
Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:39
2023-07-10T18:39
2023-07-10T18:40
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739554579_0:267:2989:1948_1920x0_80_0_0_2fe467244693e9dc6bfa0ace807bd414.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о загорании на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Произошло возгорание в металлическом ангаре. На месте работают все службы города", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174410.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/02/1739554579_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_c9967d1a98ac91cd19d311c79fb63a11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелся металлический ангар
В Москве на улице Подольских курсантов загорелся металлический ангар