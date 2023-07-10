https://ria.ru/20230710/pozhar-1883369248.html

На юге Москвы загорелся металлический ангар

На юге Москвы загорелся металлический ангар - РИА Новости, 10.07.2023

На юге Москвы загорелся металлический ангар

Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:39

2023-07-10T18:39

2023-07-10T18:40

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о загорании на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Произошло возгорание в металлическом ангаре. На месте работают все службы города", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230710/pozhar-1883174410.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)