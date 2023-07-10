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На юге Москвы загорелся металлический ангар - РИА Новости, 10.07.2023
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18:39 10.07.2023 (обновлено: 18:40 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883369248.html
На юге Москвы загорелся металлический ангар
На юге Москвы загорелся металлический ангар - РИА Новости, 10.07.2023
На юге Москвы загорелся металлический ангар
Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:39
2023-07-10T18:40
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Поступило сообщение о загорании на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Произошло возгорание в металлическом ангаре. На месте работают все службы города", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На юге Москвы загорелся металлический ангар

В Москве на улице Подольских курсантов загорелся металлический ангар

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС
Сотрудники противопожарной службы МЧС - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Металлический ангар горит на юге Москвы, все службы города на месте возгорания, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
"Поступило сообщение о загорании на улице Подольских Курсантов, дом 1, строение 2. Произошло возгорание в металлическом ангаре. На месте работают все службы города", - сказал собеседник агентства.
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