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В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 10.07.2023
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:38
2023-07-10T05:38
2023-07-10T06:23
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
калининский район
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Отмечается, что горит производственно-складское здание в Калининском районе города."По предварительным данным, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано семь человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.Позже в пресс-службе МЧС добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, калининский район
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Калининский район
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
МЧС: в Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что горит производственно-складское здание в Калининском районе
города.
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"По предварительным данным, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано семь человек", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.
Позже в пресс-службе МЧС добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
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