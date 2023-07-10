Рейтинг@Mail.ru
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:38 10.07.2023 (обновлено: 06:23 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/pozhar-1883169617.html
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 10.07.2023
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание
Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T05:38
2023-07-10T06:23
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
россия
калининский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Отмечается, что горит производственно-складское здание в Калининском районе города."По предварительным данным, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано семь человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.Позже в пресс-службе МЧС добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
https://ria.ru/20230707/saratov-1882764613.html
https://ria.ru/20230709/pozhar-1883029763.html
санкт-петербург
россия
калининский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, калининский район
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Россия, Калининский район
В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание

МЧС: в Санкт-Петербурге загорелось производственно-складское здание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Отмечается, что горит производственно-складское здание в Калининском районе города.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В центре Саратова вспыхнул пожар
7 июля, 12:29
"По предварительным данным, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано семь человек", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.
Позже в пресс-службе МЧС добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.
Тушение пожара в Волжском на улице Портовая - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В Волгоградской области ликвидировали пожар на производстве
9 июля, 00:27
 
Санкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияРоссияКалининский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала