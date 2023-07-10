https://ria.ru/20230710/pozhar-1883169617.html

В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание

В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание - РИА Новости, 10.07.2023

В Санкт-Петербурге загорелось производственное здание

Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T05:38

2023-07-10T05:38

2023-07-10T06:23

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

россия

калининский район

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Производственно-складское здание горит в Петербурге на 3,5 тысячах квадратных метров, эвакуированы семь человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Отмечается, что горит производственно-складское здание в Калининском районе города."По предварительным данным, огонь распространился на 3,5 тысячи квадратных метров. Из горящего здания эвакуировано семь человек", - говорится в сообщении.Также уточняется, что к ликвидации привлечены 110 человек и 27 единиц техники. Проводится наращивание группировки.Позже в пресс-службе МЧС добавили, что в районе пожара проведут замеры проб воздуха на предмет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.

https://ria.ru/20230707/saratov-1882764613.html

https://ria.ru/20230709/pozhar-1883029763.html

санкт-петербург

россия

калининский район

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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, россия, калининский район