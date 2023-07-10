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ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ выпустили семь снарядов натовского калибра по Донецку

Украинские войска утром в понедельник выпустили семь натовских снарядов калибром 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:06

2023-07-10T06:06

2023-07-10T06:06

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в понедельник выпустили семь натовских снарядов калибром 155 миллиметров по районам Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 05.45 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость после госпереворота в Киеве, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230710/spetsoperatsiya-1883169351.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, нато, сцкк, происшествия