https://ria.ru/20230710/obstrel-1883366133.html
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО
Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:25
2023-07-10T18:25
2023-07-10T18:30
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что по Куйбышевскому району Донецка украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883111359.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО