https://ria.ru/20230710/obstrel-1883366133.html

ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО

Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:25

2023-07-10T18:25

2023-07-10T18:30

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что по Куйбышевскому району Донецка украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883111359.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия