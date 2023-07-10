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ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 10.07.2023 (обновлено: 18:30 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/obstrel-1883366133.html
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО
Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:25
2023-07-10T18:30
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что по Куйбышевскому району Донецка украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883111359.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку еще шесть ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска в 18.20 выпустили еще шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.20 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Тип РСЗО не уточняется, последствия обстрела пока не установлены.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что по Куйбышевскому району Донецка украинские войска выпустили восемь ракет из РСЗО.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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