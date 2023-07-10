https://ria.ru/20230710/obstrel-1883338000.html
ВСУ обстреляли село в Брянской области
ВСУ обстреляли село в Брянской области - РИА Новости, 10.07.2023
ВСУ обстреляли село в Брянской области
Украинские войска обстреляли село в Брянской области, местный житель получил ранение, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:00
2023-07-10T17:00
2023-07-10T20:08
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
севский район
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Брянской области, местный житель получил ранение, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам главы региона, при обстреле были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. После оценки ущерба объекты восстановят.Севский район — один из шести приграничных районов Брянской области. ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.
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брянская область, александр богомаз, севский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Севский район, Происшествия
ВСУ обстреляли село в Брянской области
Брянский губернатор Богомаз сообщил о ранении человека при обстреле ВСУ села Подывотье