https://ria.ru/20230710/obstrel-1883338000.html

ВСУ обстреляли село в Брянской области

ВСУ обстреляли село в Брянской области - РИА Новости, 10.07.2023

ВСУ обстреляли село в Брянской области

Украинские войска обстреляли село в Брянской области, местный житель получил ранение, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:00

2023-07-10T17:00

2023-07-10T20:08

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

севский район

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 10 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли село в Брянской области, местный житель получил ранение, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."ВСУ только что обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал мирный житель. Ранение легкое, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", — написал он.По словам главы региона, при обстреле были повреждены жилой дом и хозяйственная постройка. После оценки ущерба объекты восстановят.Севский район — один из шести приграничных районов Брянской области. ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую структуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230710/obstrel-1883219774.html

брянская область

севский район

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брянская область, александр богомаз, севский район, происшествия