Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 19 натовских снарядов по Донецку и Макеевке
Осколки снарядов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, украинские войска в 10.40 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Поселок городского типа Старомихайловка находится за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.