https://ria.ru/20230710/obstrel-1883252650.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 10.07.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Макеевке и Старомихайловке, сообщило... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:58

2023-07-10T13:58

2023-07-10T13:58

специальная военная операция на украине

макеевка

донецк

кировский район

сцкк

происшествия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 10 июл - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили 19 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, Макеевке и Старомихайловке, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.55 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 12.55 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Кураховка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 13.05 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, украинские войска в 10.40 открыли огонь по Горловке, выпустив пять снарядов калибра 152 миллиметра. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Старомихайловка находится за западной окраине административного центра ДНР, рядом с Петровским и Кировским районами города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230710/obstrel-1883219774.html

макеевка

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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макеевка, донецк, кировский район, сцкк, происшествия, донецкая народная республика