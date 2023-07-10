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Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии - РИА Новости, 10.07.2023
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска на протяжении ночи обстреливали пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:40
2023-07-10T09:40
2023-07-10T09:40
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 10 июл - РИА Новости. Украинские войска на протяжении ночи обстреливали пять населенных пунктов, расположенных на левом берегу Днепра в Херсонской области, выпустив из ствольной артиллерии 27 снарядов, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Старая Збурьевка, Раденск, Саги, выпустив в общей сложности 27 снарядов из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются", - сказал он. По его словам, в воскресенье днем украинские подразделения выпустили 12 снарядов по Песчановке, 7 снарядов по Казачьим Лагерям, 8 снарядов по Алёшкам, 8 снарядов по деревне Крынки и 6 снарядов по Подстепному.
https://ria.ru/20230707/donetsk-1882903587.html
херсонская область
новая каховка
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Каховка, Происшествия
Украинские войска обстреляли Херсонскую область из артиллерии
Украинские войска выпустили 27 снарядов по Херсонской области из артиллерии