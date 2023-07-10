https://ria.ru/20230710/naemniki-1883267940.html
Минобороны России рассказало об иностранных наемниках на Украине
Минобороны России рассказало об иностранных наемниках на Украине - РИА Новости, 10.07.2023
Минобороны России рассказало об иностранных наемниках на Украине
Больше всего наемников - более 2,6 тысячи человек - прибыло на Украину из Польши, сообщило в понедельник Минобороны РФ. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:26
2023-07-10T14:26
2023-07-10T14:42
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Больше всего наемников - более 2,6 тысячи человек - прибыло на Украину из Польши, сообщило в понедельник Минобороны РФ."Наиболее многочисленные группы прибыли из Польши (более 2,6 тысячи человек), США и Канады (900 и более человек), Грузии (свыше 800 человек), Великобритании и Румынии (по 700 и более человек), Хорватии (более 300 человек), а также из Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200 и более человек)", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.За время проведения российской специальной военной операции уничтожено свыше 4,8 тысячи иностранных наемников, подавляющее число из них было из США, Канады и Европы, также сообщило Минобороны."По состоянию на 30 июня достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наемников, в подавляющей части из США, Канады и европейских стран", - говорится в сообщении."Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима", - отмечает МО РФ.
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в мире, россия, украина, польша, канада, сша, сирия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Польша, Канада, США, Сирия
Минобороны России рассказало об иностранных наемниках на Украине
Минобороны России: на Украину прибыли группы наемников из Польши, Грузии, Британии и США