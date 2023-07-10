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Хинштейн отреагировал на ситуацию с мошенничеством в мессенджерах
Хинштейн отреагировал на ситуацию с мошенничеством в мессенджерах - РИА Новости, 10.07.2023
Хинштейн отреагировал на ситуацию с мошенничеством в мессенджерах
Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале заявил, что необходимо продумать дополнительные методы борьбы с мошенничеством в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:16
2023-07-10T18:16
2023-07-10T18:16
россия
александр хинштейн
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава комитета ГД по информполитике Александр Хинштейн в своем телеграм-канале заявил, что необходимо продумать дополнительные методы борьбы с мошенничеством в мессенджерах. "В России появился новый вид кибермошенничества — хакеры начали массово атаковать пользователей мессенджеров… Необходимо продумать дополнительные методы борьбы с мошенничеством — но уже в мессенджерах", - написал он. По словам депутата, злоумышленники рассылают пользователям под видом обычных программ вредоносные, а также ссылки на фишинговые сайты. Число таких атак с начала года выросло в два-три раза, отметил Хинштейн. "После принятия наших законопроектов о блокировке звонков и SMS-сообщений из-за рубежа по подменным номерам, а также об административной ответственности для операторов связи за пропуск таких номеров, число мошеннических звонков значительно снизилось. Злоумышленникам пришлось искать новые способы и уходить в мессенджеры", - напомнил парламентарий.
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россия, александр хинштейн, госдума рф
Россия, Александр Хинштейн, Госдума РФ
Хинштейн отреагировал на ситуацию с мошенничеством в мессенджерах
Хинштейн: нужно продумать дополнительные методы борьбы с мошенничеством в мессенджерах