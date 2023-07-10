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Конфликт на Украине должен быть решен путем диалога, заявил глава МИД Омана - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 10.07.2023 (обновлено: 14:39 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/konflikt-1883249400.html
Конфликт на Украине должен быть решен путем диалога, заявил глава МИД Омана
Конфликт на Украине должен быть решен путем диалога, заявил глава МИД Омана - РИА Новости, 10.07.2023
Конфликт на Украине должен быть решен путем диалога, заявил глава МИД Омана
Конфликт на Украине должен быть решен посредством диалога, основанного на международном праве и с учетом мнений всех сторон, заявил глава МИД Омана Бадр бен... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:49
2023-07-10T14:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оман
россия
совет сотрудничества арабских государств
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине должен быть решен посредством диалога, основанного на международном праве и с учетом мнений всех сторон, заявил глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди."Мы верим в необходимость мирного решения этого конфликта и подтверждаем важность решения путем диалога на основе международного права, с учетом интересов всех сторон", - сказал Бадр бен Хамад аль-Бусаиди в рамках шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.
https://ria.ru/20230710/konflikt-1883165588.html
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в мире, украина, оман, россия, совет сотрудничества арабских государств
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Оман, Россия, Совет сотрудничества арабских государств
Конфликт на Украине должен быть решен путем диалога, заявил глава МИД Омана

Глава МИД Омана аль-Бусаиди: конфликт на Украине должен быть решен путем диалога

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива"
Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Министр иностранных дел Омана Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди во время стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива"
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Конфликт на Украине должен быть решен посредством диалога, основанного на международном праве и с учетом мнений всех сторон, заявил глава МИД Омана Бадр бен Хамад аль-Бусаиди.
«
"Мы верим в необходимость мирного решения этого конфликта и подтверждаем важность решения путем диалога на основе международного права, с учетом интересов всех сторон", - сказал Бадр бен Хамад аль-Бусаиди в рамках шестого раунда стратегического диалога "Россия - Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)" на уровне министров иностранных дел.
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Вчера, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаОманРоссияСовет сотрудничества арабских государств
 
 
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